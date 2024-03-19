https://ria.ru/20240319/indiya-1934195512.html

МИД Индии прокомментировал претензии Китая на штат Аруначал-Прадеш

МИД Индии прокомментировал претензии Китая на штат Аруначал-Прадеш - РИА Новости, 19.03.2024

МИД Индии прокомментировал претензии Китая на штат Аруначал-Прадеш

МИД Индии считает абсурдными претензии Китая в отношении территории индийского штата Аруначал-Прадеш, заявил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:59

2024-03-19T11:59

2024-03-19T11:59

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мар – РИА Новости. МИД Индии считает абсурдными претензии Китая в отношении территории индийского штата Аруначал-Прадеш, заявил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал. "Мы приняли к сведению комментарии официального представителя министерства обороны Китая, выдвигающие абсурдные претензии в отношении территории индийского штата Аруначал-Прадеш. Повторение необоснованных аргументов в этом отношении не придает таким утверждениям никакой обоснованности. Аруначал-Прадеш был, есть и всегда будет неотъемлемой частью Индии", - заявил представитель МИД Индии. По сообщениям индийских СМИ, накануне официальный представитель министерства обороны Китая старший полковник Чжан Сяоган заявил, что южная часть Сицзяна (китайское название Тибета) является неотъемлемой частью территории Китая, и Пекин "никогда не признает и решительно выступает против... так называемого штата Аруначал-Прадеш, незаконно созданного Индией". Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по границе, в связи с чем переговоры продолжаются. В настоящее время по обе стороны индийско-китайской границы по-прежнему дислоцированы 50–60 тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20230829/protest-1892987810.html

https://ria.ru/20230623/politika-1880095985.html

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в мире, китай, индия, аруначал-прадеш