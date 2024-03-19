Юрист из Сочи помогает бойцам СВО и их родственникам
© Фото предоставлено Артемом ИстратовымЮрист из Сочи отправляет гумпомощь бойцам СВО и помогает родственникам мобилизованных
© Фото предоставлено Артемом Истратовым
СОЧИ, 19 мар – РИА Новости. Сочинский юрист Артем Истратов собирает с волонтерами гуманитарную помощь, чтобы отправить бойцам специальной военной операции, он также оказывает бесплатные услуги по своему профилю родственникам мобилизованных, живущих в Сочи.
Помощь Истратов организует совместно с сочинскими волонтёрами, добровольцами, неравнодушными людьми, которые собирают в посылки бытовые товары, маскировочные сети, необходимый инвентарь. Иногда бойцы сами обращаются к сочинцам, оставляют заявки, которые выполняются, говорит юрист. Так, накануне собрали маскировочные сети, пропиленовую пленку, напашники, воротники, разгрузки, колун (топор) с длиной ручкой.
© Фото предоставлено Артемом ИстратовымЮрист из Сочи отправляет гумпомощь бойцам СВО и помогает родственникам мобилизованных
© Фото предоставлено Артемом Истратовым
Юрист из Сочи отправляет гумпомощь бойцам СВО и помогает родственникам мобилизованных
"Отправляли тушенку, карабины, веревки, нижнее белье. Отправляем коробками, машинами, фурами, когда получается - это делаем. Вот заявки, которые были, они исполнены", - рассказал РИА Новости Истратов.
© Фото предоставлено Артемом ИстратовымЮрист из Сочи отправляет гумпомощь бойцам СВО и помогает родственникам мобилизованных
© Фото предоставлено Артемом Истратовым
Юрист из Сочи отправляет гумпомощь бойцам СВО и помогает родственникам мобилизованных
Он пояснил, что помощь отправляется прямо на линию фронта. Кроме необходимых вещей, Истратов оказывает участникам спецоперации и их близким бесплатные юридические услуги. "Как юрист помогаю всем участникам СВО, а также их родным в решении проблем с органами государственной власти, начиная от выплат за ранение, и заканчивая получением положенных льгот, да, в принципе, по всем вопросам", - говорит собеседник агентства.
© Фото предоставлено Артемом ИстратовымЮрист из Сочи отправляет гумпомощь бойцам СВО и помогает родственникам мобилизованных
© Фото предоставлено Артемом Истратовым
Юрист из Сочи отправляет гумпомощь бойцам СВО и помогает родственникам мобилизованных
Волонтер считает, что оказываемая помощь - наименьшее, что можно сделать. "Вчера наши ребята только вернулись из такой поездки. Почему помогаю? Это наименьшее, чем я могу помочь тем, кто меня защищает с оружием в руках", - заключил Истратов.
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