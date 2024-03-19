https://ria.ru/20240319/gumpomosch-1934261938.html

Юрист из Сочи помогает бойцам СВО и их родственникам

Юрист из Сочи помогает бойцам СВО и их родственникам - РИА Новости, 19.03.2024

Юрист из Сочи помогает бойцам СВО и их родственникам

Сочинский юрист Артем Истратов собирает с волонтерами гуманитарную помощь, чтобы отправить бойцам специальной военной операции, он также оказывает бесплатные... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:39

2024-03-19T15:39

2024-03-19T15:39

надежные люди

россия

сочи

луганская народная республика

сво

гуманитарная помощь

благотворительность

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СОЧИ, 19 мар – РИА Новости. Сочинский юрист Артем Истратов собирает с волонтерами гуманитарную помощь, чтобы отправить бойцам специальной военной операции, он также оказывает бесплатные услуги по своему профилю родственникам мобилизованных, живущих в Сочи. Помощь Истратов организует совместно с сочинскими волонтёрами, добровольцами, неравнодушными людьми, которые собирают в посылки бытовые товары, маскировочные сети, необходимый инвентарь. Иногда бойцы сами обращаются к сочинцам, оставляют заявки, которые выполняются, говорит юрист. Так, накануне собрали маскировочные сети, пропиленовую пленку, напашники, воротники, разгрузки, колун (топор) с длиной ручкой. "Отправляли тушенку, карабины, веревки, нижнее белье. Отправляем коробками, машинами, фурами, когда получается - это делаем. Вот заявки, которые были, они исполнены", - рассказал РИА Новости Истратов. Он пояснил, что помощь отправляется прямо на линию фронта. Кроме необходимых вещей, Истратов оказывает участникам спецоперации и их близким бесплатные юридические услуги. "Как юрист помогаю всем участникам СВО, а также их родным в решении проблем с органами государственной власти, начиная от выплат за ранение, и заканчивая получением положенных льгот, да, в принципе, по всем вопросам", - говорит собеседник агентства. Волонтер считает, что оказываемая помощь - наименьшее, что можно сделать. "Вчера наши ребята только вернулись из такой поездки. Почему помогаю? Это наименьшее, чем я могу помочь тем, кто меня защищает с оружием в руках", - заключил Истратов. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло по результатам референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.

https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934001714.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, сочи, луганская народная республика, сво, гуманитарная помощь, благотворительность