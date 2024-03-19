https://ria.ru/20240319/godovschina-1934190715.html

Ростов-на-Дону отметил годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с РФ

Ростов-на-Дону отметил годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с РФ - РИА Новости, 19.03.2024

Ростов-на-Дону отметил годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с РФ

Праздничный концерт в честь десятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией состоялся в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T11:54

2024-03-19T11:54

2024-03-19T11:54

ростовская область

россия

севастополь

ростов-на-дону

игорь гуськов

владимир путин

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934192457_0:54:1600:954_1920x0_80_0_0_0830e98ed8942445e7f55da0d23dc6dd.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар — РИА Новости. Праздничный концерт в честь десятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией состоялся в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. "В Областном доме народного творчества состоялся праздничный концерт, посвященный 10-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией", - говорится в сообщении. В мероприятии приняли участие представители органов власти, общественной палаты области, ветераны войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, волонтеры, общественность и молодежь. "Воссоединение Крыма с Россией – важнейшая страница в новейшей истории государства. Полуостров был и остается неотъемлемой частью нашей страны. Эта убежденность, основанная на справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение. Перед этой исторической правдой бессильны время и обстоятельства", - сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. В рамках концертной программы в Областном доме народного творчества прозвучали композиции "Нет лучше страны, чем Россия", "Легендарный Севастополь", "Береги берега России", "Ты моя Россия, всюду ты со мной" и многие другие. На сцене выступили ансамбль песни и пляски Южного округа войск национальной гвардии РФ, ансамбль песни и танца "Легенда" Ростовской государственной филармонии, ансамбль песни и танца "Атаман" Областного дома народного творчества, хореографический ансамбль "Новый век" Ростовского колледжа культуры, ансамбли из городов и районов области. Праздничное настроение гостям и участникам концерта подарила молодежь: под открытым небом активисты движения "Дороги славы – наша история" организовали флешмоб к юбилею воссоединения Крыма с Россией. Под гимн Российской Федерации торжественно развернули государственный флаг. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240318/putin-1934093237.html

https://ria.ru/20240311/dobro-1932280301.html

россия

севастополь

ростов-на-дону

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, севастополь, ростов-на-дону, игорь гуськов, владимир путин, республика крым