https://ria.ru/20240319/godovschina-1934190715.html
Ростов-на-Дону отметил годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с РФ
Ростов-на-Дону отметил годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с РФ - РИА Новости, 19.03.2024
Ростов-на-Дону отметил годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с РФ
Праздничный концерт в честь десятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией состоялся в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T11:54
2024-03-19T11:54
2024-03-19T11:54
ростовская область
россия
севастополь
ростов-на-дону
игорь гуськов
владимир путин
республика крым
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар — РИА Новости. Праздничный концерт в честь десятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией состоялся в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. "В Областном доме народного творчества состоялся праздничный концерт, посвященный 10-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией", - говорится в сообщении. В мероприятии приняли участие представители органов власти, общественной палаты области, ветераны войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, волонтеры, общественность и молодежь. "Воссоединение Крыма с Россией – важнейшая страница в новейшей истории государства. Полуостров был и остается неотъемлемой частью нашей страны. Эта убежденность, основанная на справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение. Перед этой исторической правдой бессильны время и обстоятельства", - сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. В рамках концертной программы в Областном доме народного творчества прозвучали композиции "Нет лучше страны, чем Россия", "Легендарный Севастополь", "Береги берега России", "Ты моя Россия, всюду ты со мной" и многие другие. На сцене выступили ансамбль песни и пляски Южного округа войск национальной гвардии РФ, ансамбль песни и танца "Легенда" Ростовской государственной филармонии, ансамбль песни и танца "Атаман" Областного дома народного творчества, хореографический ансамбль "Новый век" Ростовского колледжа культуры, ансамбли из городов и районов области. Праздничное настроение гостям и участникам концерта подарила молодежь: под открытым небом активисты движения "Дороги славы – наша история" организовали флешмоб к юбилею воссоединения Крыма с Россией. Под гимн Российской Федерации торжественно развернули государственный флаг. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240318/putin-1934093237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, севастополь, ростов-на-дону, игорь гуськов, владимир путин, республика крым
Ростовская область , Россия, Севастополь, Ростов-на-Дону, Игорь Гуськов, Владимир Путин, Республика Крым
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар — РИА Новости. Праздничный концерт в честь десятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией состоялся в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
"В Областном доме народного творчества состоялся праздничный концерт, посвященный 10-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией", - говорится в сообщении. В мероприятии приняли участие представители органов власти, общественной палаты области, ветераны войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, волонтеры, общественность и молодежь.
"Воссоединение Крыма с Россией – важнейшая страница в новейшей истории государства. Полуостров был и остается неотъемлемой частью нашей страны. Эта убежденность, основанная на справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение. Перед этой исторической правдой бессильны время и обстоятельства", - сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов
.
В рамках концертной программы в Областном доме народного творчества прозвучали композиции "Нет лучше страны, чем Россия", "Легендарный Севастополь", "Береги берега России", "Ты моя Россия, всюду ты со мной" и многие другие.
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На сцене выступили ансамбль песни и пляски Южного округа войск национальной гвардии РФ, ансамбль песни и танца "Легенда" Ростовской государственной филармонии, ансамбль песни и танца "Атаман" Областного дома народного творчества, хореографический ансамбль "Новый век" Ростовского колледжа культуры, ансамбли из городов и районов области.
Праздничное настроение гостям и участникам концерта подарила молодежь: под открытым небом активисты движения "Дороги славы – наша история" организовали флешмоб к юбилею воссоединения Крыма с Россией. Под гимн Российской Федерации торжественно развернули государственный флаг.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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