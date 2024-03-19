https://ria.ru/20240319/germaniya-1934145568.html
Немецкий депутат призвал власти признать переизбрание Путина
Немецкий депутат призвал власти признать переизбрание Путина - РИА Новости, 19.03.2024
Немецкий депутат призвал власти признать переизбрание Путина
Правительству Германии необходимо вернуться к уравновешенной позиции и признать переизбрание Владимира Путина на пост президента России в течение следующих... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T07:07
2024-03-19T07:07
2024-03-19T07:07
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Правительству Германии необходимо вернуться к уравновешенной позиции и признать переизбрание Владимира Путина на пост президента России в течение следующих шести лет его президентского срока, заявил РИА Новости член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт. "Германии надо безотлагательно вернуться к своей традиционной роли: мы хотим быть страной баланса, а не односторонних позиций", - сказал он, отвечая на вопрос, как ФРГ следовало бы развивать свои отношения с РФ в ближайшие шесть лет. При этом Шмидт считает очевидным, что на дипломатическом и политическом уровне Берлину необходимо будет и далее признавать Путина главой государства. Депутат добавил, что АдГ отклоняет идею дальнейшего санкционного давления по отношению к РФ. "Санкции разделяют наши народы, наносят ущерб экономике, отравляют политическую атмосферу", - подчеркнул он. Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер сообщил, что ведомство после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента РФ Владимира Путина. Зампредставителя кабмина Кристиане Хоффман в свою очередь заявила, что у правительства Германии есть готовность к общению с Владимиром Путиным, но оно не будет поздравлять его с победой на президентских выборах в России. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин победил с 87,28% голосов.
https://ria.ru/20240319/vybory-1934136130.html
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россия, германия, берлин (город), владимир путин, евгений шмидт, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Германия, Берлин (город), Владимир Путин, Евгений Шмидт, В мире
Немецкий депутат призвал власти признать переизбрание Путина
Немецкий депутат Шмидт: ФРГ нужно соблюсти баланс и признать переизбрание Путина
БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Правительству Германии необходимо вернуться к уравновешенной позиции и признать переизбрание Владимира Путина на пост президента России в течение следующих шести лет его президентского срока, заявил РИА Новости член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт.
"Германии надо безотлагательно вернуться к своей традиционной роли: мы хотим быть страной баланса, а не односторонних позиций", - сказал он, отвечая на вопрос, как ФРГ следовало бы развивать свои отношения с РФ в ближайшие шесть лет.
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При этом Шмидт считает очевидным, что на дипломатическом и политическом уровне Берлину
необходимо будет и далее признавать Путина главой государства. Депутат добавил, что АдГ отклоняет идею дальнейшего санкционного давления по отношению к РФ.
"Санкции разделяют наши народы, наносят ущерб экономике, отравляют политическую атмосферу", - подчеркнул он.
Песков прокомментировал американские заявления по выборам в России
Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер сообщил, что ведомство после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента РФ Владимира Путина. Зампредставителя кабмина Кристиане Хоффман в свою очередь заявила, что у правительства Германии есть готовность к общению с Владимиром Путиным, но оно не будет поздравлять его с победой на президентских выборах в России.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин победил с 87,28% голосов.
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