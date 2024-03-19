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Париж опасается офицерской фронды из-за потерь на Украине, сообщила СВР
Париж опасается офицерской фронды из-за потерь на Украине, сообщила СВР - РИА Новости, 19.03.2024
Париж опасается офицерской фронды из-за потерь на Украине, сообщила СВР
Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев",... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:30
2024-03-19T17:30
2024-03-19T17:43
специальная военная операция на украине
украина
франция
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина. "В военном руководстве опасаются недовольства в среде действующих офицеров французской армии среднего звена. Среди погибших их "непропорционально много", и уже на нынешнем этапе фиксируются проблемы с поиском "добровольцев" для ротации и "замены выбывших" на украинском ТВД [театре военных действий]", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, франция, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Франция, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Россия
Париж опасается офицерской фронды из-за потерь на Украине, сообщила СВР
Нарышкин: Франция опасается недовольства среди офицеров из-за потерь на Украине