https://ria.ru/20240319/frantsiya-1934297695.html

Париж опасается офицерской фронды из-за потерь на Украине, сообщила СВР

Париж опасается офицерской фронды из-за потерь на Украине, сообщила СВР - РИА Новости, 19.03.2024

Париж опасается офицерской фронды из-за потерь на Украине, сообщила СВР

Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев",... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:30

2024-03-19T17:30

2024-03-19T17:43

специальная военная операция на украине

украина

франция

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина. "В военном руководстве опасаются недовольства в среде действующих офицеров французской армии среднего звена. Среди погибших их "непропорционально много", и уже на нынешнем этапе фиксируются проблемы с поиском "добровольцев" для ротации и "замены выбывших" на украинском ТВД [театре военных действий]", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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Кирилл Волков

украина, франция, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, россия