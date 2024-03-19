https://ria.ru/20240319/frantsiya-1934128061.html

СМИ: Франция примкнула к призыву ограничить ввоз сельхозпродукции с Украины

СМИ: Франция примкнула к призыву ограничить ввоз сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 19.03.2024

СМИ: Франция примкнула к призыву ограничить ввоз сельхозпродукции с Украины

Франция присоединилась к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, что создает угрозу грядущим переговорам внутри ЕС по... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T00:23

2024-03-19T00:23

2024-03-19T02:39

украина

в мире

польша

киев

евросоюз

еврокомиссия

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923760694_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3740e57871d7d68b7dacf15cb7d6ec30.jpg

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Франция присоединилась к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, что создает угрозу грядущим переговорам внутри ЕС по продлению режима свободной торговли блока с Киевом, сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов.Ранее Politico писала, что 19 марта должны состояться переговоры между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом, направленные на поиск компромисса по вопросу импорта украинской продукции."Франция присоединилась к Польше с ее призывом к дальнейшим ограничениям импорта сельскохозяйственной продукции с Украины, угрожая сорвать переговоры по продлению для Киева права свободной торговли с ЕС еще на год", - говорится в материале.По данным источников издания, в Еврокомиссии оценивают потенциальные убытки Украины от потери торговых льгот в 1,2 миллиарда евро. Один из дипломатов заявил, что "те же страны ЕС, демонстрирующие наибольшую поддержку Украины, наносят ей и наибольший ущерб".Ранее депутаты Европейского парламента не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией продление до 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины и отправили документ на доработку. Они указали, что предложили предусмотреть в решении больше мер для стран ЕС и институтов союза по защите европейских фермеров от возможных проблем на рынках из-за наплыва украинской сельхозпродукции.

https://ria.ru/20240227/embargo-1929824073.html

https://ria.ru/20240315/evropa-1933312243.html

украина

польша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, польша, киев, евросоюз, еврокомиссия, politico