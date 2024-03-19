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СМИ: Франция примкнула к призыву ограничить ввоз сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 19.03.2024
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00:23 19.03.2024 (обновлено: 02:39 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/frantsiya-1934128061.html
СМИ: Франция примкнула к призыву ограничить ввоз сельхозпродукции с Украины
СМИ: Франция примкнула к призыву ограничить ввоз сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 19.03.2024
СМИ: Франция примкнула к призыву ограничить ввоз сельхозпродукции с Украины
Франция присоединилась к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, что создает угрозу грядущим переговорам внутри ЕС по... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T00:23
2024-03-19T02:39
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Франция присоединилась к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, что создает угрозу грядущим переговорам внутри ЕС по продлению режима свободной торговли блока с Киевом, сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов.Ранее Politico писала, что 19 марта должны состояться переговоры между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом, направленные на поиск компромисса по вопросу импорта украинской продукции.&quot;Франция присоединилась к Польше с ее призывом к дальнейшим ограничениям импорта сельскохозяйственной продукции с Украины, угрожая сорвать переговоры по продлению для Киева права свободной торговли с ЕС еще на год&quot;, - говорится в материале.По данным источников издания, в Еврокомиссии оценивают потенциальные убытки Украины от потери торговых льгот в 1,2 миллиарда евро. Один из дипломатов заявил, что "те же страны ЕС, демонстрирующие наибольшую поддержку Украины, наносят ей и наибольший ущерб".Ранее депутаты Европейского парламента не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией продление до 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины и отправили документ на доработку. Они указали, что предложили предусмотреть в решении больше мер для стран ЕС и институтов союза по защите европейских фермеров от возможных проблем на рынках из-за наплыва украинской сельхозпродукции.
https://ria.ru/20240227/embargo-1929824073.html
https://ria.ru/20240315/evropa-1933312243.html
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украина, в мире, польша, киев, евросоюз, еврокомиссия, politico
Украина, В мире, Польша, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico
СМИ: Франция примкнула к призыву ограничить ввоз сельхозпродукции с Украины

Politico: Франция примкнула к призыву ограничить ввоз сельхозпродукции с Украины

© AP Photo / Thomas PadillaФермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Франция присоединилась к призывам Польши ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины, что создает угрозу грядущим переговорам внутри ЕС по продлению режима свободной торговли блока с Киевом, сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на трех неназванных европейских дипломатов.
Ранее Politico писала, что 19 марта должны состояться переговоры между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом, направленные на поиск компромисса по вопросу импорта украинской продукции.
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«

"Франция присоединилась к Польше с ее призывом к дальнейшим ограничениям импорта сельскохозяйственной продукции с Украины, угрожая сорвать переговоры по продлению для Киева права свободной торговли с ЕС еще на год", - говорится в материале.

По данным источников издания, в Еврокомиссии оценивают потенциальные убытки Украины от потери торговых льгот в 1,2 миллиарда евро. Один из дипломатов заявил, что "те же страны ЕС, демонстрирующие наибольшую поддержку Украины, наносят ей и наибольший ущерб".
Ранее депутаты Европейского парламента не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией продление до 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины и отправили документ на доработку. Они указали, что предложили предусмотреть в решении больше мер для стран ЕС и институтов союза по защите европейских фермеров от возможных проблем на рынках из-за наплыва украинской сельхозпродукции.
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