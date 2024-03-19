https://ria.ru/20240319/evakuatsiya-1934144464.html

Для эвакуации пострадавших при сходе лавины на Камчатке вылетел вертолет

Для эвакуации пострадавших при сходе лавины на Камчатке вылетел вертолет - РИА Новости, 19.03.2024

Для эвакуации пострадавших при сходе лавины на Камчатке вылетел вертолет

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Елизовского муниципального района для проведения эвакуации пострадавших при сходе лавины туристов на Камчатке, сообщает... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T06:45

2024-03-19T06:45

2024-03-19T06:45

россия

камчатка

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Елизовского муниципального района для проведения эвакуации пострадавших при сходе лавины туристов на Камчатке, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Туристическая группа из 11 человек выполняла поход первой категории сложности и состояла из учеников Клуба туристов имени Травина из Петропавловска-Камчатского. Группа была зарегистрирована у спасателей по всем правилам. Инцидент произошел в понедельник, когда у перевала Красноармейский группа шла по гребню. Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли девять человек. Под лавиной погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша. "Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуирует туристов на Камчатке. Борт вылетел из Елизовского муниципального района для эвакуации туристов, на которых сошла лавина в районе перевала Красноармейский", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас туристы в сопровождении спасателей добрались до Семёновского кордона, что в четырех километрах от места происшествия. Подчеркивается, что борт доставит людей на аэродром, откуда пострадавших транспортируют в Петропавловск-Камчатский.

https://ria.ru/20240318/avtomobil-1933904318.html

https://ria.ru/20240304/volonter-1930902776.html

россия

камчатка

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, камчатка, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш