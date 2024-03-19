Рейтинг@Mail.ru
Для эвакуации пострадавших при сходе лавины на Камчатке вылетел вертолет - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/evakuatsiya-1934144464.html
Для эвакуации пострадавших при сходе лавины на Камчатке вылетел вертолет
Для эвакуации пострадавших при сходе лавины на Камчатке вылетел вертолет - РИА Новости, 19.03.2024
Для эвакуации пострадавших при сходе лавины на Камчатке вылетел вертолет
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Елизовского муниципального района для проведения эвакуации пострадавших при сходе лавины туристов на Камчатке, сообщает... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T06:45
2024-03-19T06:45
россия
камчатка
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861893421_0:109:3071:1836_1920x0_80_0_0_17157ae996e1fa81d65a510d8d4fd67c.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Елизовского муниципального района для проведения эвакуации пострадавших при сходе лавины туристов на Камчатке, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Туристическая группа из 11 человек выполняла поход первой категории сложности и состояла из учеников Клуба туристов имени Травина из Петропавловска-Камчатского. Группа была зарегистрирована у спасателей по всем правилам. Инцидент произошел в понедельник, когда у перевала Красноармейский группа шла по гребню. Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли девять человек. Под лавиной погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша. "Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуирует туристов на Камчатке. Борт вылетел из Елизовского муниципального района для эвакуации туристов, на которых сошла лавина в районе перевала Красноармейский", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас туристы в сопровождении спасателей добрались до Семёновского кордона, что в четырех километрах от места происшествия. Подчеркивается, что борт доставит людей на аэродром, откуда пострадавших транспортируют в Петропавловск-Камчатский.
https://ria.ru/20240318/avtomobil-1933904318.html
https://ria.ru/20240304/volonter-1930902776.html
россия
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861893421_310:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_6cbddaef2a82261ed3775d9e784c3478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, камчатка, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Россия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Для эвакуации пострадавших при сходе лавины на Камчатке вылетел вертолет

Вертолет Ми-8 вылетел для эвакуации пострадавших при сходе лавины на Камчатке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВертолет МИ-8 МЧС России
Вертолет МИ-8 МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вертолет МИ-8 МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Елизовского муниципального района для проведения эвакуации пострадавших при сходе лавины туристов на Камчатке, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Туристическая группа из 11 человек выполняла поход первой категории сложности и состояла из учеников Клуба туристов имени Травина из Петропавловска-Камчатского. Группа была зарегистрирована у спасателей по всем правилам. Инцидент произошел в понедельник, когда у перевала Красноармейский группа шла по гребню. Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли девять человек. Под лавиной погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша.
Обследование места провала автомобиля под лёд спасателями МЧС в Амурске. 18 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Спасатели ищут автомобиль, провалившийся под лед в Хабаровском крае
Вчера, 09:04
"Вертолет Ми-8 МЧС России эвакуирует туристов на Камчатке. Борт вылетел из Елизовского муниципального района для эвакуации туристов, на которых сошла лавина в районе перевала Красноармейский", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас туристы в сопровождении спасателей добрались до Семёновского кордона, что в четырех километрах от места происшествия. Подчеркивается, что борт доставит людей на аэродром, откуда пострадавших транспортируют в Петропавловск-Камчатский.
Место поиска пропавшего волонтера в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Тело попавшего под лавину на Камчатке волонтера унесло в океан
4 марта, 01:35
 
РоссияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала