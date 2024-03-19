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Над Дамаском сбили несколько израильских ракет

Над Дамаском сбили несколько израильских ракет - РИА Новости, 19.03.2024

Над Дамаском сбили несколько израильских ракет

Вооруженные силы Израиля атаковали ряд военных позиций в провинции Дамаск, средства противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, сообщило сирийское... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T03:28

2024-03-19T03:28

2024-03-19T03:35

в мире

сирия

израиль

дамаск (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 19 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Израиля атаковали ряд военных позиций в провинции Дамаск, средства противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет, сообщило сирийское министерство обороны.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в небе над сирийской столицей Дамаском были слышны взрывы."Сегодня около 02.10 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду военных позиций в провинции Дамаск. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты и сбили несколько из них. Агрессия ограничилась материальным ущербом", - говорится в заявлении минобороны Сирии.

https://ria.ru/20240317/siriya-1933585998.html

сирия

израиль

дамаск (город)

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в мире, сирия, израиль, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году