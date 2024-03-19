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В Грайворонском округе ракеты ВСУ попали в здания школы и больницы - РИА Новости, 19.03.2024
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13:08 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/belgorodskayaoblast-1934213366.html
В Грайворонском округе ракеты ВСУ попали в здания школы и больницы
В Грайворонском округе ракеты ВСУ попали в здания школы и больницы - РИА Новости, 19.03.2024
В Грайворонском округе ракеты ВСУ попали в здания школы и больницы
Губернатор Белгородской области региона Вячеслав Гладков заявил, что в центральную районную больницу и школу Грайворонского округа Белгородской области попали... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T13:08
2024-03-19T13:08
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
единая россия
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Губернатор Белгородской области региона Вячеслав Гладков заявил, что в центральную районную больницу и школу Грайворонского округа Белгородской области попали ракеты в результате утреннего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. "Напряжение растет… Сейчас опять ракета попадает в центральную больницу Грайворонского округа, вторая ракет попадает в школу…школы на сегодняшний день на дистанте в районе", - сказал он на заседании президиума генсовета "Единой России". На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, единая россия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Единая Россия
В Грайворонском округе ракеты ВСУ попали в здания школы и больницы

Гладков: в здания школы и больницы Грайворонского округа попали ракеты ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Губернатор Белгородской области региона Вячеслав Гладков заявил, что в центральную районную больницу и школу Грайворонского округа Белгородской области попали ракеты в результате утреннего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
«
"Напряжение растет… Сейчас опять ракета попадает в центральную больницу Грайворонского округа, вторая ракет попадает в школу…школы на сегодняшний день на дистанте в районе", - сказал он на заседании президиума генсовета "Единой России".
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Белгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныЕдиная Россия
 
 
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