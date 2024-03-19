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Марочко: уничтожена база наемников, которые готовили теракты в России

Марочко: уничтожена база наемников, которые готовили теракты в России - РИА Новости, 19.03.2024

Марочко: уничтожена база наемников, которые готовили теракты в России

Удары по ВСУ наносятся во множестве населенных пунктов Харьковской области, в частности, под Волчанском российской артиллерией уничтожена база наемников,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T07:37

2024-03-19T07:37

2024-03-19T07:45

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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Удары по ВСУ наносятся во множестве населенных пунктов Харьковской области, в частности, под Волчанском российской артиллерией уничтожена база наемников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В Харьковской области продолжается уничтожение вооруженных формирований Украины. В районах населенных пунктов Уды и Казачья Лопань выявлены и уничтожены места скопления вооружения, военной техники и личного состава украинских боевиков. В районе населенного пункта Волчанск нашей артиллерией уничтожен пункт временной дислокации украинских наемников, которых украинские спецслужбы планировали использовать для террористической деятельности в приграничных районах Белгородской области", - сообщил Марочко. С его слов, между населенными пунктами Ковшаровка и Куриловка была разбита колонна, перевозившая военные грузы. Комбинированным ударом ВС РФ были сорваны ротационные мероприятия ВСУ в районе Песчаного, а в районах Синьковки и Петропавловки при помощи стрелкового оружия и артиллерии были сорваны попытки ВСУ наступать. В Кисловке российской авиацией была уничтожена долговременная огневая точка.

https://ria.ru/20240318/agent-1933980053.html

белгородская область

волчанск

харьковская область

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белгородская область, волчанск, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, в мире