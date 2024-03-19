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Марочко: уничтожена база наемников, которые готовили теракты в России - РИА Новости, 19.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 19.03.2024 (обновлено: 07:45 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/baza-1934146614.html
Марочко: уничтожена база наемников, которые готовили теракты в России
Марочко: уничтожена база наемников, которые готовили теракты в России - РИА Новости, 19.03.2024
Марочко: уничтожена база наемников, которые готовили теракты в России
Удары по ВСУ наносятся во множестве населенных пунктов Харьковской области, в частности, под Волчанском российской артиллерией уничтожена база наемников,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T07:37
2024-03-19T07:45
специальная военная операция на украине
белгородская область
волчанск
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
в мире
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Удары по ВСУ наносятся во множестве населенных пунктов Харьковской области, в частности, под Волчанском российской артиллерией уничтожена база наемников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В Харьковской области продолжается уничтожение вооруженных формирований Украины. В районах населенных пунктов Уды и Казачья Лопань выявлены и уничтожены места скопления вооружения, военной техники и личного состава украинских боевиков. В районе населенного пункта Волчанск нашей артиллерией уничтожен пункт временной дислокации украинских наемников, которых украинские спецслужбы планировали использовать для террористической деятельности в приграничных районах Белгородской области", - сообщил Марочко. С его слов, между населенными пунктами Ковшаровка и Куриловка была разбита колонна, перевозившая военные грузы. Комбинированным ударом ВС РФ были сорваны ротационные мероприятия ВСУ в районе Песчаного, а в районах Синьковки и Петропавловки при помощи стрелкового оружия и артиллерии были сорваны попытки ВСУ наступать. В Кисловке российской авиацией была уничтожена долговременная огневая точка.
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белгородская область
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белгородская область, волчанск, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Волчанск, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, В мире
Марочко: уничтожена база наемников, которые готовили теракты в России

Марочко: у Волчанска поразили базу, где готовили теракты в Белгородской области

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 мар - РИА Новости. Удары по ВСУ наносятся во множестве населенных пунктов Харьковской области, в частности, под Волчанском российской артиллерией уничтожена база наемников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В Харьковской области продолжается уничтожение вооруженных формирований Украины. В районах населенных пунктов Уды и Казачья Лопань выявлены и уничтожены места скопления вооружения, военной техники и личного состава украинских боевиков. В районе населенного пункта Волчанск нашей артиллерией уничтожен пункт временной дислокации украинских наемников, которых украинские спецслужбы планировали использовать для террористической деятельности в приграничных районах Белгородской области", - сообщил Марочко.
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С его слов, между населенными пунктами Ковшаровка и Куриловка была разбита колонна, перевозившая военные грузы. Комбинированным ударом ВС РФ были сорваны ротационные мероприятия ВСУ в районе Песчаного, а в районах Синьковки и Петропавловки при помощи стрелкового оружия и артиллерии были сорваны попытки ВСУ наступать. В Кисловке российской авиацией была уничтожена долговременная огневая точка.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВолчанскАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковская областьВ мире
 
 
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