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Путину доложили о восстановлении железной дороги Ростов-на-Дону — Донецк
Путину доложили о восстановлении железной дороги Ростов-на-Дону — Донецк - РИА Новости, 18.03.2024
Путину доложили о восстановлении железной дороги Ростов-на-Дону — Донецк
Президент России Владимир Путин сообщил, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, и пообещал... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:24
2024-03-18T19:24
2024-03-18T23:23
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, и пообещал продолжить эту работу."Скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста", — сказал Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
https://ria.ru/20240306/mariupol-1931443711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, ростов-на-дону, владимир путин, россия, политика
Донецк, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Россия, Политика
Путину доложили о восстановлении железной дороги Ростов-на-Дону — Донецк
Путин: железная дорога через Донбасс и Новороссию скоро дойдет до Севастополя