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Путину доложили о восстановлении железной дороги Ростов-на-Дону — Донецк - РИА Новости, 18.03.2024
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19:24 18.03.2024 (обновлено: 23:23 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/zhd-1934093541.html
Путину доложили о восстановлении железной дороги Ростов-на-Дону — Донецк
Путину доложили о восстановлении железной дороги Ростов-на-Дону — Донецк - РИА Новости, 18.03.2024
Путину доложили о восстановлении железной дороги Ростов-на-Дону — Донецк
Президент России Владимир Путин сообщил, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, и пообещал... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:24
2024-03-18T23:23
донецк
ростов-на-дону
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, и пообещал продолжить эту работу."Скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста", — сказал Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
https://ria.ru/20240306/mariupol-1931443711.html
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донецк, ростов-на-дону, владимир путин, россия, политика
Донецк, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Россия, Политика
Путину доложили о восстановлении железной дороги Ростов-на-Дону — Донецк

Путин: железная дорога через Донбасс и Новороссию скоро дойдет до Севастополя

© РИА Новости / Александр Поготов | Перейти в медиабанкЗдания главного железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону
Здания главного железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Александр Поготов
Перейти в медиабанк
Здания главного железнодорожного вокзала в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, и пообещал продолжить эту работу.
"Скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста", — сказал Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Сгоревшие вокзалы у разрушенного железнодорожного вокзала в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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ДонецкРостов-на-ДонуВладимир ПутинРоссияПолитика
 
 
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