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Путину доложили о восстановлении железной дороги Ростов-на-Дону — Донецк

Путину доложили о восстановлении железной дороги Ростов-на-Дону — Донецк - РИА Новости, 18.03.2024

Путину доложили о восстановлении железной дороги Ростов-на-Дону — Донецк

Президент России Владимир Путин сообщил, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, и пообещал... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:24

2024-03-18T19:24

2024-03-18T23:23

донецк

ростов-на-дону

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, и пообещал продолжить эту работу."Скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста", — сказал Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

https://ria.ru/20240306/mariupol-1931443711.html

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Кирилл Волков

донецк, ростов-на-дону, владимир путин, россия, политика