https://ria.ru/20240318/yemen-1933913603.html
Член Высшего политсовета Йемена поздравил Путина с переизбранием
Член Высшего политсовета Йемена поздравил Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024
Член Высшего политсовета Йемена поздравил Путина с переизбранием
Член правящего на подконтрольных движению "Ансар Алла" (хуситам) территории Йемена Высшего политсовета генерал-лейтенант Султан ас-Самии поздравил Владимира... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:53
2024-03-18T09:53
2024-03-18T09:53
выборы президента россии — 2024
йемен
россия
владимир путин
брикс
ансар алла
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg
ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Член правящего на подконтрольных движению "Ансар Алла" (хуситам) территории Йемена Высшего политсовета генерал-лейтенант Султан ас-Самии поздравил Владимира Путина с переизбранием на президентских выборах. "Успех избирательного процесса в России и выбор президента Владимира Путина главой государства является приобретением для группы БРИКС, которая пытается сломать однополярную систему, разжигающую войны и конфликты в различных частях мира, проводя колониальную политику", - написал он в своем микроблоге в социальной сети Х. Член руководства хуситов считает, что "победа президента Путина - это победа над обманом Запада и его усилиями по созданию хаоса, который продолжает вынашивать заговоры и распространять их с помощью пропаганды, средств насаждения хаоса". Будучи почетным президентом Организации друзей БРИКС в Йемене, ас-Самии полагает, что победа Путина на выборах президента укрепит этот блок и поможет ему противостоять однополярному миру, разрушительной политике которого пора положить конец. Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов, сообщил ЦИК РФ.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933910406.html
https://ria.ru/20240318/vybory-1933889801.html
йемен
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc6bce84c79143e80dddfc73feb6139a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
йемен, россия, владимир путин, брикс, ансар алла, политика
Выборы президента России — 2024, Йемен, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Ансар Алла, Политика
Член Высшего политсовета Йемена поздравил Путина с переизбранием
Член Высшего политсовета Йемена Султан ас-Самии поздравил Путина с переизбранием
ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Член правящего на подконтрольных движению "Ансар Алла" (хуситам) территории Йемена Высшего политсовета генерал-лейтенант Султан ас-Самии поздравил Владимира Путина с переизбранием на президентских выборах.
"Успех избирательного процесса в России
и выбор президента Владимира Путина главой государства является приобретением для группы БРИКС
, которая пытается сломать однополярную систему, разжигающую войны и конфликты в различных частях мира, проводя колониальную политику", - написал он в своем микроблоге в социальной сети Х.
Глава Гагаузии поздравила Путина с победой на выборах президента России
Член руководства хуситов считает, что "победа президента Путина - это победа над обманом Запада и его усилиями по созданию хаоса, который продолжает вынашивать заговоры и распространять их с помощью пропаганды, средств насаждения хаоса".
Будучи почетным президентом Организации друзей БРИКС в Йемене, ас-Самии полагает, что победа Путина на выборах президента укрепит этот блок и поможет ему противостоять однополярному миру, разрушительной политике которого пора положить конец.
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов, сообщил ЦИК РФ.
Социалисты Венесуэлы поздравили Путина с переизбранием