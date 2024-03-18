https://ria.ru/20240318/yemen-1933913603.html

Член Высшего политсовета Йемена поздравил Путина с переизбранием

Член Высшего политсовета Йемена поздравил Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024

Член Высшего политсовета Йемена поздравил Путина с переизбранием

Член правящего на подконтрольных движению "Ансар Алла" (хуситам) территории Йемена Высшего политсовета генерал-лейтенант Султан ас-Самии поздравил Владимира... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:53

2024-03-18T09:53

2024-03-18T09:53

выборы президента россии — 2024

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ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Член правящего на подконтрольных движению "Ансар Алла" (хуситам) территории Йемена Высшего политсовета генерал-лейтенант Султан ас-Самии поздравил Владимира Путина с переизбранием на президентских выборах. "Успех избирательного процесса в России и выбор президента Владимира Путина главой государства является приобретением для группы БРИКС, которая пытается сломать однополярную систему, разжигающую войны и конфликты в различных частях мира, проводя колониальную политику", - написал он в своем микроблоге в социальной сети Х. Член руководства хуситов считает, что "победа президента Путина - это победа над обманом Запада и его усилиями по созданию хаоса, который продолжает вынашивать заговоры и распространять их с помощью пропаганды, средств насаждения хаоса". Будучи почетным президентом Организации друзей БРИКС в Йемене, ас-Самии полагает, что победа Путина на выборах президента укрепит этот блок и поможет ему противостоять однополярному миру, разрушительной политике которого пора положить конец. Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов, сообщил ЦИК РФ.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933910406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

йемен, россия, владимир путин, брикс, ансар алла, политика