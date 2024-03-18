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Член Высшего политсовета Йемена поздравил Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:53 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/yemen-1933913603.html
Член Высшего политсовета Йемена поздравил Путина с переизбранием
Член Высшего политсовета Йемена поздравил Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024
Член Высшего политсовета Йемена поздравил Путина с переизбранием
Член правящего на подконтрольных движению "Ансар Алла" (хуситам) территории Йемена Высшего политсовета генерал-лейтенант Султан ас-Самии поздравил Владимира... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:53
2024-03-18T09:53
выборы президента россии — 2024
йемен
россия
владимир путин
брикс
ансар алла
политика
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ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Член правящего на подконтрольных движению "Ансар Алла" (хуситам) территории Йемена Высшего политсовета генерал-лейтенант Султан ас-Самии поздравил Владимира Путина с переизбранием на президентских выборах. "Успех избирательного процесса в России и выбор президента Владимира Путина главой государства является приобретением для группы БРИКС, которая пытается сломать однополярную систему, разжигающую войны и конфликты в различных частях мира, проводя колониальную политику", - написал он в своем микроблоге в социальной сети Х. Член руководства хуситов считает, что "победа президента Путина - это победа над обманом Запада и его усилиями по созданию хаоса, который продолжает вынашивать заговоры и распространять их с помощью пропаганды, средств насаждения хаоса". Будучи почетным президентом Организации друзей БРИКС в Йемене, ас-Самии полагает, что победа Путина на выборах президента укрепит этот блок и поможет ему противостоять однополярному миру, разрушительной политике которого пора положить конец. Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов, сообщил ЦИК РФ.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933910406.html
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йемен, россия, владимир путин, брикс, ансар алла, политика
Выборы президента России — 2024, Йемен, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Ансар Алла, Политика
Член Высшего политсовета Йемена поздравил Путина с переизбранием

Член Высшего политсовета Йемена Султан ас-Самии поздравил Путина с переизбранием

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Член правящего на подконтрольных движению "Ансар Алла" (хуситам) территории Йемена Высшего политсовета генерал-лейтенант Султан ас-Самии поздравил Владимира Путина с переизбранием на президентских выборах.
"Успех избирательного процесса в России и выбор президента Владимира Путина главой государства является приобретением для группы БРИКС, которая пытается сломать однополярную систему, разжигающую войны и конфликты в различных частях мира, проводя колониальную политику", - написал он в своем микроблоге в социальной сети Х.
Подсчет бюллетеней за Владимира Путина на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Глава Гагаузии поздравила Путина с победой на выборах президента России
Вчера, 09:37
Член руководства хуситов считает, что "победа президента Путина - это победа над обманом Запада и его усилиями по созданию хаоса, который продолжает вынашивать заговоры и распространять их с помощью пропаганды, средств насаждения хаоса".
Будучи почетным президентом Организации друзей БРИКС в Йемене, ас-Самии полагает, что победа Путина на выборах президента укрепит этот блок и поможет ему противостоять однополярному миру, разрушительной политике которого пора положить конец.
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов, сообщил ЦИК РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Социалисты Венесуэлы поздравили Путина с переизбранием
Вчера, 05:48
 
Выборы президента России — 2024ЙеменРоссияВладимир ПутинБРИКСАнсар АллаПолитика
 
 
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