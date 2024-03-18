https://ria.ru/20240318/yaponiya-1933889624.html

Правительство Японии отказалось комментировать выборы в России

Правительство Японии отказалось комментировать выборы в России - РИА Новости, 18.03.2024

Правительство Японии отказалось комментировать выборы в России

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси воздержался от комментариев об итогах выборов в России в ответ на вопрос о том, что в США и... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T05:45

2024-03-18T05:45

2024-03-18T05:47

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ТОКИО, 18 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси воздержался от комментариев об итогах выборов в России в ответ на вопрос о том, что в США и Великобритании сомневаются в их свободе и справедливости. На просьбу журналиста выразить мнение правительства Японии по поводу состоявшихся в России президентских выборов на фоне того, что "в США и Великобритании раздаются голоса, подвергающие сомнению свободу и справедливость этих выборов", Хаяси заявил, что правительство воздерживается от комментариев. "Как я уже сказал ранее, наша страна воздерживается от комментариев по поводу выборов, проведенных в России", - подчеркнул Хаяси. До этого он заявил, что правительству известно о проведенных выборах и о том, что на них лидирует действующий президент Владимир Путин, но он воздерживается от комментариев, а выборы в новых регионах назвал "неприемлемыми". "Нам известно, что с 15 по 17 марта в России проходили выборы президента и что президент Путин объявил о своей победе. Мы воздерживаемся от комментариев по поводу выборов, проведенных в России. Нам также известно, что Россия провела так называемые президентские выборы на незаконно присоединенных территориях Украины. Присоединением этих регионов к своей территории Россией нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, это является ясным нарушением международного права, не совпадает с соответствующей резолюцией ГА ООН и является неприемлемым. Следовательно, проведение на этих территориях президентских выборов по этим же причинам является неприемлемым", - сказал Хаяси. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Как следует из данных ЦИК после обработки 98,02% протоколов, Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков - 3,80% голосов, Леонид Слуцкий - 3,17% голосов.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933872753.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933873270.html

https://ria.ru/20240318/putin-1933863261.html

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япония, сша, россия, есимаса хаяси, владимир путин, николай харитонов, оон, совет федерации рф, в мире