Рейтинг@Mail.ru
Правительство Японии отказалось комментировать выборы в России - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:45 18.03.2024 (обновлено: 05:47 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/yaponiya-1933889624.html
Правительство Японии отказалось комментировать выборы в России
Правительство Японии отказалось комментировать выборы в России - РИА Новости, 18.03.2024
Правительство Японии отказалось комментировать выборы в России
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси воздержался от комментариев об итогах выборов в России в ответ на вопрос о том, что в США и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T05:45
2024-03-18T05:47
япония
сша
россия
есимаса хаяси
владимир путин
николай харитонов
оон
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794582601_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09d691f91ebf900ee2824fd7f7b096a8.jpg
ТОКИО, 18 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси воздержался от комментариев об итогах выборов в России в ответ на вопрос о том, что в США и Великобритании сомневаются в их свободе и справедливости. На просьбу журналиста выразить мнение правительства Японии по поводу состоявшихся в России президентских выборов на фоне того, что "в США и Великобритании раздаются голоса, подвергающие сомнению свободу и справедливость этих выборов", Хаяси заявил, что правительство воздерживается от комментариев. "Как я уже сказал ранее, наша страна воздерживается от комментариев по поводу выборов, проведенных в России", - подчеркнул Хаяси. До этого он заявил, что правительству известно о проведенных выборах и о том, что на них лидирует действующий президент Владимир Путин, но он воздерживается от комментариев, а выборы в новых регионах назвал "неприемлемыми". "Нам известно, что с 15 по 17 марта в России проходили выборы президента и что президент Путин объявил о своей победе. Мы воздерживаемся от комментариев по поводу выборов, проведенных в России. Нам также известно, что Россия провела так называемые президентские выборы на незаконно присоединенных территориях Украины. Присоединением этих регионов к своей территории Россией нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, это является ясным нарушением международного права, не совпадает с соответствующей резолюцией ГА ООН и является неприемлемым. Следовательно, проведение на этих территориях президентских выборов по этим же причинам является неприемлемым", - сказал Хаяси. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Как следует из данных ЦИК после обработки 98,02% протоколов, Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков - 3,80% голосов, Леонид Слуцкий - 3,17% голосов.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933872753.html
https://ria.ru/20240318/vybory-1933873270.html
https://ria.ru/20240318/putin-1933863261.html
япония
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794582601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82297eac629a99780d7b5b528648e231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, сша, россия, есимаса хаяси, владимир путин, николай харитонов, оон, совет федерации рф, в мире
Япония, США, Россия, Есимаса Хаяси, Владимир Путин, Николай Харитонов, ООН, Совет Федерации РФ, В мире
Правительство Японии отказалось комментировать выборы в России

Кабмин Японии воздержался от комментариев об итогах выборов в России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси воздержался от комментариев об итогах выборов в России в ответ на вопрос о том, что в США и Великобритании сомневаются в их свободе и справедливости.
На просьбу журналиста выразить мнение правительства Японии по поводу состоявшихся в России президентских выборов на фоне того, что "в США и Великобритании раздаются голоса, подвергающие сомнению свободу и справедливость этих выборов", Хаяси заявил, что правительство воздерживается от комментариев.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Выборы в России прошли на высшем уровне, заявил финский журналист
02:10
"Как я уже сказал ранее, наша страна воздерживается от комментариев по поводу выборов, проведенных в России", - подчеркнул Хаяси.
До этого он заявил, что правительству известно о проведенных выборах и о том, что на них лидирует действующий президент Владимир Путин, но он воздерживается от комментариев, а выборы в новых регионах назвал "неприемлемыми".
Экран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Венгерский политолог проанализировал результаты выборов в России
02:16
"Нам известно, что с 15 по 17 марта в России проходили выборы президента и что президент Путин объявил о своей победе. Мы воздерживаемся от комментариев по поводу выборов, проведенных в России. Нам также известно, что Россия провела так называемые президентские выборы на незаконно присоединенных территориях Украины. Присоединением этих регионов к своей территории Россией нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, это является ясным нарушением международного права, не совпадает с соответствующей резолюцией ГА ООН и является неприемлемым. Следовательно, проведение на этих территориях президентских выборов по этим же причинам является неприемлемым", - сказал Хаяси.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Как следует из данных ЦИК после обработки 98,02% протоколов, Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков - 3,80% голосов, Леонид Слуцкий - 3,17% голосов.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин пообещал сделать все для реализации запросов граждан
01:13
 
ЯпонияСШАРоссияЕсимаса ХаясиВладимир ПутинНиколай ХаритоновООНСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала