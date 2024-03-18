https://ria.ru/20240318/yaponiya-1933889624.html
Правительство Японии отказалось комментировать выборы в России
Правительство Японии отказалось комментировать выборы в России - РИА Новости, 18.03.2024
Правительство Японии отказалось комментировать выборы в России
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси воздержался от комментариев об итогах выборов в России в ответ на вопрос о том, что в США и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T05:45
2024-03-18T05:45
2024-03-18T05:47
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ТОКИО, 18 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси воздержался от комментариев об итогах выборов в России в ответ на вопрос о том, что в США и Великобритании сомневаются в их свободе и справедливости. На просьбу журналиста выразить мнение правительства Японии по поводу состоявшихся в России президентских выборов на фоне того, что "в США и Великобритании раздаются голоса, подвергающие сомнению свободу и справедливость этих выборов", Хаяси заявил, что правительство воздерживается от комментариев. "Как я уже сказал ранее, наша страна воздерживается от комментариев по поводу выборов, проведенных в России", - подчеркнул Хаяси. До этого он заявил, что правительству известно о проведенных выборах и о том, что на них лидирует действующий президент Владимир Путин, но он воздерживается от комментариев, а выборы в новых регионах назвал "неприемлемыми". "Нам известно, что с 15 по 17 марта в России проходили выборы президента и что президент Путин объявил о своей победе. Мы воздерживаемся от комментариев по поводу выборов, проведенных в России. Нам также известно, что Россия провела так называемые президентские выборы на незаконно присоединенных территориях Украины. Присоединением этих регионов к своей территории Россией нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, это является ясным нарушением международного права, не совпадает с соответствующей резолюцией ГА ООН и является неприемлемым. Следовательно, проведение на этих территориях президентских выборов по этим же причинам является неприемлемым", - сказал Хаяси. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Как следует из данных ЦИК после обработки 98,02% протоколов, Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков - 3,80% голосов, Леонид Слуцкий - 3,17% голосов.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933872753.html
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япония, сша, россия, есимаса хаяси, владимир путин, николай харитонов, оон, совет федерации рф, в мире
Япония, США, Россия, Есимаса Хаяси, Владимир Путин, Николай Харитонов, ООН, Совет Федерации РФ, В мире
Правительство Японии отказалось комментировать выборы в России
Кабмин Японии воздержался от комментариев об итогах выборов в России
ТОКИО, 18 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси воздержался от комментариев об итогах выборов в России в ответ на вопрос о том, что в США и Великобритании сомневаются в их свободе и справедливости.
На просьбу журналиста выразить мнение правительства Японии по поводу состоявшихся в России президентских выборов на фоне того, что "в США и Великобритании раздаются голоса, подвергающие сомнению свободу и справедливость этих выборов", Хаяси заявил, что правительство воздерживается от комментариев.
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"Как я уже сказал ранее, наша страна воздерживается от комментариев по поводу выборов, проведенных в России", - подчеркнул Хаяси.
До этого он заявил, что правительству известно о проведенных выборах и о том, что на них лидирует действующий президент Владимир Путин, но он воздерживается от комментариев, а выборы в новых регионах назвал "неприемлемыми".
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"Нам известно, что с 15 по 17 марта в России проходили выборы президента и что президент Путин объявил о своей победе. Мы воздерживаемся от комментариев по поводу выборов, проведенных в России. Нам также известно, что Россия провела так называемые президентские выборы на незаконно присоединенных территориях Украины. Присоединением этих регионов к своей территории Россией нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, это является ясным нарушением международного права, не совпадает с соответствующей резолюцией ГА ООН и является неприемлемым. Следовательно, проведение на этих территориях президентских выборов по этим же причинам является неприемлемым", - сказал Хаяси.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Как следует из данных ЦИК после обработки 98,02% протоколов, Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков - 3,80% голосов, Леонид Слуцкий - 3,17% голосов.
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