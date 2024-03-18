https://ria.ru/20240318/vybory-1934094075.html

Путин рассказал, почему пришел на концерт вместе с соперниками по выборам

Путин рассказал, почему пришел на концерт вместе с соперниками по выборам - РИА Новости, 18.03.2024

Путин рассказал, почему пришел на концерт вместе с соперниками по выборам

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил кандидатов в президенты прийти на концерт на Красной площади вместе, потому что "у нас одна родина". РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:25

2024-03-18T19:25

2024-03-18T19:59

выборы президента россии — 2024

россия

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владислав даванков

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил кандидатов в президенты прийти на концерт на Красной площади вместе, потому что "у нас одна родина"."Дорогие друзья, только что я встречался с коллегами, которые прошли свой путь в президентской кампании. Они все здесь, я пригласил их. Это неожиданно для них, пригласил их прийти к вам на сегодняшнее праздничное мероприятие", - сказал Путин на концерте на Красной площади. По его словам, у всех кандидатов в президенты "разные подходы к достижению общенациональных целей, но у нас одна родина"."Я поздравляю вас с праздником, и хочу, чтобы они тоже сказали сегодня несколько слов", - сказал Путин.Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов со сцены отметил, что Путин активно делал все, чтобы стремление народов Крыма "преобладало и они вернулись домой"."И ровно 10 лет назад, с того дня Крым и Севастополь на политической карте мира навсегда в составе великой России", - сказал кандидат в президенты РФ от ЛДПР Леонид Слуцкий.В свою очередь, кандидат в президенты РФ от Новых людей Владислав Даванков отметил, что он никогда не забудет чувство гордости за свою страну и президента десять лет назад.Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов – 4,31%, Владислав Даванков – 3,85%, Леонид Слуцкий – 3,2%.

https://ria.ru/20240316/krym-1933449317.html

https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков, политика, республика крым, леонид слуцкий (политик)