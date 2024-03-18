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Путин рассказал, почему пришел на концерт вместе с соперниками по выборам - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:25 18.03.2024 (обновлено: 19:59 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1934094075.html
Путин рассказал, почему пришел на концерт вместе с соперниками по выборам
Путин рассказал, почему пришел на концерт вместе с соперниками по выборам - РИА Новости, 18.03.2024
Путин рассказал, почему пришел на концерт вместе с соперниками по выборам
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил кандидатов в президенты прийти на концерт на Красной площади вместе, потому что "у нас одна родина". РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:25
2024-03-18T19:59
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
николай харитонов
владислав даванков
политика
республика крым
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил кандидатов в президенты прийти на концерт на Красной площади вместе, потому что "у нас одна родина"."Дорогие друзья, только что я встречался с коллегами, которые прошли свой путь в президентской кампании. Они все здесь, я пригласил их. Это неожиданно для них, пригласил их прийти к вам на сегодняшнее праздничное мероприятие", - сказал Путин на концерте на Красной площади. По его словам, у всех кандидатов в президенты "разные подходы к достижению общенациональных целей, но у нас одна родина"."Я поздравляю вас с праздником, и хочу, чтобы они тоже сказали сегодня несколько слов", - сказал Путин.Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов со сцены отметил, что Путин активно делал все, чтобы стремление народов Крыма "преобладало и они вернулись домой"."И ровно 10 лет назад, с того дня Крым и Севастополь на политической карте мира навсегда в составе великой России", - сказал кандидат в президенты РФ от ЛДПР Леонид Слуцкий.В свою очередь, кандидат в президенты РФ от Новых людей Владислав Даванков отметил, что он никогда не забудет чувство гордости за свою страну и президента десять лет назад.Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов – 4,31%, Владислав Даванков – 3,85%, Леонид Слуцкий – 3,2%.
https://ria.ru/20240316/krym-1933449317.html
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россия, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков, политика, республика крым, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков, Политика, Республика Крым, Леонид Слуцкий (политик)
Путин рассказал, почему пришел на концерт вместе с соперниками по выборам

Путин заявил, что у него с соперниками по выборам разные подходы, но одна Родина

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин встречается с кандидатами в президенты
Владимир Путин встречается с кандидатами в президенты - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин встречается с кандидатами в президенты
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил кандидатов в президенты прийти на концерт на Красной площади вместе, потому что "у нас одна родина".
"Дорогие друзья, только что я встречался с коллегами, которые прошли свой путь в президентской кампании. Они все здесь, я пригласил их. Это неожиданно для них, пригласил их прийти к вам на сегодняшнее праздничное мероприятие", - сказал Путин на концерте на Красной площади. По его словам, у всех кандидатов в президенты "разные подходы к достижению общенациональных целей, но у нас одна родина".
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"Я поздравляю вас с праздником, и хочу, чтобы они тоже сказали сегодня несколько слов", - сказал Путин.
Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов со сцены отметил, что Путин активно делал все, чтобы стремление народов Крыма "преобладало и они вернулись домой".
"И ровно 10 лет назад, с того дня Крым и Севастополь на политической карте мира навсегда в составе великой России", - сказал кандидат в президенты РФ от ЛДПР Леонид Слуцкий.
В свою очередь, кандидат в президенты РФ от Новых людей Владислав Даванков отметил, что он никогда не забудет чувство гордости за свою страну и президента десять лет назад.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов – 4,31%, Владислав Даванков – 3,85%, Леонид Слуцкий – 3,2%.
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