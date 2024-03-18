https://ria.ru/20240318/vybory-1933911702.html

Запад не смог расколоть российское единство, заявил сирийский политик

Запад не смог расколоть российское единство, заявил сирийский политик - РИА Новости, 18.03.2024

Запад не смог расколоть российское единство, заявил сирийский политик

Президентские выборы в России доказали, что попытки западных стран "расколоть единство российского народа" потерпели неудачу, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:42

2024-03-18T09:42

2024-03-18T09:42

выборы президента россии — 2024

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ДАМАСК, 18 мар – РИА Новости. Президентские выборы в России доказали, что попытки западных стран "расколоть единство российского народа" потерпели неудачу, заявил РИА Новости член центрального руководства правящей в Сирии партии "Баас" Махди Дахльалла. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,31% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,7% протоколов. "Выборы в России доказали, что попытки Запада расколоть единство российского народа потерпели неудачу. Победа Путина на выборах подтверждает, что стратегический вектор РФ - оборонительный, Россия не хочет устанавливать господство над кем-либо, а лишь защищает свой народ… и сражается во имя независимости", - заявил политик. "Путин доказал ранее, что он исторический лидер, защищающий РФ от нападений Запада и НАТО, от новой западной гегемонии…, в то время как на Западе, судя по всему, нет великих лидеров", - считает Дахльалла. По мнению политика, Путин сражается во имя интересов не только россиян, но и всего человечества в новом многополярном мире. Дахльалла подчеркнул, что у западных стран "имеются планы раскола России", поэтому в данный момент единство народа является главным условием победы над этими планами.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, владимир путин, нато, сирия