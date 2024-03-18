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Запад не смог расколоть российское единство, заявил сирийский политик - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:42 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933911702.html
Запад не смог расколоть российское единство, заявил сирийский политик
Запад не смог расколоть российское единство, заявил сирийский политик - РИА Новости, 18.03.2024
Запад не смог расколоть российское единство, заявил сирийский политик
Президентские выборы в России доказали, что попытки западных стран "расколоть единство российского народа" потерпели неудачу, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:42
2024-03-18T09:42
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
владимир путин
нато
сирия
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ДАМАСК, 18 мар – РИА Новости. Президентские выборы в России доказали, что попытки западных стран "расколоть единство российского народа" потерпели неудачу, заявил РИА Новости член центрального руководства правящей в Сирии партии "Баас" Махди Дахльалла. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,31% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,7% протоколов. "Выборы в России доказали, что попытки Запада расколоть единство российского народа потерпели неудачу. Победа Путина на выборах подтверждает, что стратегический вектор РФ - оборонительный, Россия не хочет устанавливать господство над кем-либо, а лишь защищает свой народ… и сражается во имя независимости", - заявил политик. "Путин доказал ранее, что он исторический лидер, защищающий РФ от нападений Запада и НАТО, от новой западной гегемонии…, в то время как на Западе, судя по всему, нет великих лидеров", - считает Дахльалла. По мнению политика, Путин сражается во имя интересов не только россиян, но и всего человечества в новом многополярном мире. Дахльалла подчеркнул, что у западных стран "имеются планы раскола России", поэтому в данный момент единство народа является главным условием победы над этими планами.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
https://ria.ru/20240318/vybory-1933899337.html
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в мире, россия, владимир путин, нато, сирия
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Владимир Путин, НАТО, Сирия
Запад не смог расколоть российское единство, заявил сирийский политик

Сирийский политик: выборы в России доказали провал попыток расколоть ее единство

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Выборы президента России. Архивное фото
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ДАМАСК, 18 мар – РИА Новости. Президентские выборы в России доказали, что попытки западных стран "расколоть единство российского народа" потерпели неудачу, заявил РИА Новости член центрального руководства правящей в Сирии партии "Баас" Махди Дахльалла.
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,31% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 99,7% протоколов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
"Выборы в России доказали, что попытки Запада расколоть единство российского народа потерпели неудачу. Победа Путина на выборах подтверждает, что стратегический вектор РФ - оборонительный, Россия не хочет устанавливать господство над кем-либо, а лишь защищает свой народ… и сражается во имя независимости", - заявил политик.
«
"Путин доказал ранее, что он исторический лидер, защищающий РФ от нападений Запада и НАТО, от новой западной гегемонии…, в то время как на Западе, судя по всему, нет великих лидеров", - считает Дахльалла.
По мнению политика, Путин сражается во имя интересов не только россиян, но и всего человечества в новом многополярном мире.
Дахльалла подчеркнул, что у западных стран "имеются планы раскола России", поэтому в данный момент единство народа является главным условием победы над этими планами.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Россияне усилили поддержку Путина, пишет турецкая газета
Вчера, 08:20
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияВладимир ПутинНАТОСирия
 
 
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