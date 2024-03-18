https://ria.ru/20240318/vybory-1933873270.html

Венгерский политолог проанализировал результаты выборов в России

Венгерский политолог проанализировал результаты выборов в России - РИА Новости, 18.03.2024

Венгерский политолог проанализировал результаты выборов в России

Результаты выборов президента РФ максимально ожидаемы, они демонстрируют, что и молодежь, и пожилые выбрали стабильное развитие страны, для Венгрии стабильная... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T02:16

2024-03-18T02:16

2024-03-18T02:16

выборы президента россии — 2024

элла памфилова

россия

венгрия

будапешт

совет федерации рф

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БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Результаты выборов президента РФ максимально ожидаемы, они демонстрируют, что и молодежь, и пожилые выбрали стабильное развитие страны, для Венгрии стабильная Россия тоже очень важна, потому что Будапешт зависит от Москвы в энергетике, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. "По-моему, это было максимально ожидаемо... Процент проголосовавших такой большой, потому что и многие молодые, кто помнит президентом только Путина, и многие пожилые, кто спокоен экономически и получает хорошую пенсию, очевидно не хотели бы, чтобы курс менялся, и голосовали за Путина", - сказал Шпётле. Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15.45 мск. По словам Шпётле, западные санкции в результате могли оказать на итоги выборов позитивное влияние, поскольку люди увидели, что российское правительство мыслит стратегически, в результате чего негативные последствия санкций на первом этапе СВО, такие как отказ европейских стран от российской энергии или блокировка российских карт за границей, были "очень быстро компенсированы". "Судя по всему, избиратели понимают, что санкции не отбросили назад, а, скорее, усилили Россию. Российская экономика никогда не была такой сильной, никогда не была такой сильной военная промышленность, как сейчас. Россия гораздо сильнее, чем была", - отметил эксперт. По мнению аналитика, "для Венгрии тоже очень важно, чтобы Россия была стабильной, поскольку она очень важный экономический партнер для Венгрии". "Для Венгрии это тоже очень благоприятно, потому что большая часть венгерской промышленности строится на российских нефти и газе. На энергетическом уровне Венгрия зависит от России. Важно, чтобы те договоры, которые Будапешт заключил с Москвой, продолжали действовать", - отметил он. Шпётле добавил, что при сохранении действующих контрактов "Венгрия действительно гораздо лучше может планировать будущие инвестиции, для которых необходима энергия, поскольку она приходит из России". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933872753.html

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венгрия

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элла памфилова, россия, венгрия, будапешт, совет федерации рф