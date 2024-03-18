Рейтинг@Mail.ru
Венгерский политолог проанализировал результаты выборов в России - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
02:16 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933873270.html
Венгерский политолог проанализировал результаты выборов в России
Венгерский политолог проанализировал результаты выборов в России - РИА Новости, 18.03.2024
Венгерский политолог проанализировал результаты выборов в России
Результаты выборов президента РФ максимально ожидаемы, они демонстрируют, что и молодежь, и пожилые выбрали стабильное развитие страны, для Венгрии стабильная... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:16
2024-03-18T02:16
выборы президента россии — 2024
элла памфилова
россия
венгрия
будапешт
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933841065_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_8f422d24408deb73bff427187674e172.jpg
БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Результаты выборов президента РФ максимально ожидаемы, они демонстрируют, что и молодежь, и пожилые выбрали стабильное развитие страны, для Венгрии стабильная Россия тоже очень важна, потому что Будапешт зависит от Москвы в энергетике, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. "По-моему, это было максимально ожидаемо... Процент проголосовавших такой большой, потому что и многие молодые, кто помнит президентом только Путина, и многие пожилые, кто спокоен экономически и получает хорошую пенсию, очевидно не хотели бы, чтобы курс менялся, и голосовали за Путина", - сказал Шпётле. Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15.45 мск. По словам Шпётле, западные санкции в результате могли оказать на итоги выборов позитивное влияние, поскольку люди увидели, что российское правительство мыслит стратегически, в результате чего негативные последствия санкций на первом этапе СВО, такие как отказ европейских стран от российской энергии или блокировка российских карт за границей, были "очень быстро компенсированы". "Судя по всему, избиратели понимают, что санкции не отбросили назад, а, скорее, усилили Россию. Российская экономика никогда не была такой сильной, никогда не была такой сильной военная промышленность, как сейчас. Россия гораздо сильнее, чем была", - отметил эксперт. По мнению аналитика, "для Венгрии тоже очень важно, чтобы Россия была стабильной, поскольку она очень важный экономический партнер для Венгрии". "Для Венгрии это тоже очень благоприятно, потому что большая часть венгерской промышленности строится на российских нефти и газе. На энергетическом уровне Венгрия зависит от России. Важно, чтобы те договоры, которые Будапешт заключил с Москвой, продолжали действовать", - отметил он. Шпётле добавил, что при сохранении действующих контрактов "Венгрия действительно гораздо лучше может планировать будущие инвестиции, для которых необходима энергия, поскольку она приходит из России". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933872753.html
https://ria.ru/20240318/vybory-1933871144.html
россия
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933841065_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_51feaeef88028b5eced6f247da4aaff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
элла памфилова, россия, венгрия, будапешт, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Элла Памфилова, Россия, Венгрия, Будапешт, Совет Федерации РФ
Венгерский политолог проанализировал результаты выборов в России

Эксперт Шпетле: выборы демонстрируют, что россияне выбрали стабильность

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭкран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ
Экран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Экран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Результаты выборов президента РФ максимально ожидаемы, они демонстрируют, что и молодежь, и пожилые выбрали стабильное развитие страны, для Венгрии стабильная Россия тоже очень важна, потому что Будапешт зависит от Москвы в энергетике, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
«
"По-моему, это было максимально ожидаемо... Процент проголосовавших такой большой, потому что и многие молодые, кто помнит президентом только Путина, и многие пожилые, кто спокоен экономически и получает хорошую пенсию, очевидно не хотели бы, чтобы курс менялся, и голосовали за Путина", - сказал Шпётле.
Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15.45 мск.
По словам Шпётле, западные санкции в результате могли оказать на итоги выборов позитивное влияние, поскольку люди увидели, что российское правительство мыслит стратегически, в результате чего негативные последствия санкций на первом этапе СВО, такие как отказ европейских стран от российской энергии или блокировка российских карт за границей, были "очень быстро компенсированы".
"Судя по всему, избиратели понимают, что санкции не отбросили назад, а, скорее, усилили Россию. Российская экономика никогда не была такой сильной, никогда не была такой сильной военная промышленность, как сейчас. Россия гораздо сильнее, чем была", - отметил эксперт.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Выборы в России прошли на высшем уровне, заявил финский журналист
02:10
По мнению аналитика, "для Венгрии тоже очень важно, чтобы Россия была стабильной, поскольку она очень важный экономический партнер для Венгрии".
"Для Венгрии это тоже очень благоприятно, потому что большая часть венгерской промышленности строится на российских нефти и газе. На энергетическом уровне Венгрия зависит от России. Важно, чтобы те договоры, которые Будапешт заключил с Москвой, продолжали действовать", - отметил он.
Шпётле добавил, что при сохранении действующих контрактов "Венгрия действительно гораздо лучше может планировать будущие инвестиции, для которых необходима энергия, поскольку она приходит из России".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Американский экономист назвал причину высокой явки на выборах в России
01:53
 
Выборы президента России — 2024Элла ПамфиловаРоссияВенгрияБудапештСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала