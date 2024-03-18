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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:50 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934060749.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 18.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прогремели в городе Конотопе Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:50
2024-03-18T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
конотоп
сумская область
украина
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Конотопе Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник украинский телеканал "Пятый". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в регионе объявлена воздушная тревога. "В Конотопе раздались взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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в мире, конотоп, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Конотоп, Сумская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинский телеканал "Пятый": в Конотопе Сумской области прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Конотопе Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник украинский телеканал "Пятый".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в регионе объявлена воздушная тревога.
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"В Конотопе раздались взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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