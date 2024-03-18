https://ria.ru/20240318/ukraina-1934060749.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 18.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы прогремели в городе Конотопе Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:50

2024-03-18T16:50

2024-03-18T16:50

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Конотопе Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник украинский телеканал "Пятый". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в регионе объявлена воздушная тревога. "В Конотопе раздались взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

конотоп

сумская область

украина

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в мире, конотоп, сумская область, украина