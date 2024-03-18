Украина пыталась вставить палки в колеса на выборах, заявили в Госдуме
Депутат Журавлев: Украина изо всех сил пыталась сорвать выборы, но безуспешно
Подсчет голосов на выборах президента РФ
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украина изо всех сил старалась "вставить палки в колеса", помешать выборам президента РФ, но тщетно, после обнародования результатов выборов ночные атаки на российскую территорию прекратились, они смирились, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
"Украина и нам изо всех сил старалась вставлять палки в колеса, но тщетно – вопреки всем препятствиям и мнениям недоброжелателей Владимир Путин получил самый высокий результат за всю историю России. Нашим врагам впору только забиться в угол и плакать", - сказал Журавлев. Депутат подчеркнул, что как только были обнародованы результаты выборов, атаки на российскую территорию со стороны Украины прекратились, поскольку они поняли, что сделать ничего нельзя, и смирились.
"Им до демократической России, которая доверяет своему президенту – далеко, Зеленский у себя в стране и вовсе голосование отменил. Хотя конституция Украины предполагает, что даже в период военного положения отложить можно избрание нового состава парламента, но не главы государства", - напомнил Журавлев.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.