https://ria.ru/20240318/ukraina-1934014572.html

Украина пыталась вставить палки в колеса на выборах, заявили в Госдуме

Украина пыталась вставить палки в колеса на выборах, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.03.2024

Украина пыталась вставить палки в колеса на выборах, заявили в Госдуме

Украина изо всех сил старалась "вставить палки в колеса", помешать выборам президента РФ, но тщетно, после обнародования результатов выборов ночные атаки на... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:33

2024-03-18T14:33

2024-03-18T14:33

выборы президента россии — 2024

украина

россия

алексей журавлев

госдума рф

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украина изо всех сил старалась "вставить палки в колеса", помешать выборам президента РФ, но тщетно, после обнародования результатов выборов ночные атаки на российскую территорию прекратились, они смирились, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "Украина и нам изо всех сил старалась вставлять палки в колеса, но тщетно – вопреки всем препятствиям и мнениям недоброжелателей Владимир Путин получил самый высокий результат за всю историю России. Нашим врагам впору только забиться в угол и плакать", - сказал Журавлев. Депутат подчеркнул, что как только были обнародованы результаты выборов, атаки на российскую территорию со стороны Украины прекратились, поскольку они поняли, что сделать ничего нельзя, и смирились. "Им до демократической России, которая доверяет своему президенту – далеко, Зеленский у себя в стране и вовсе голосование отменил. Хотя конституция Украины предполагает, что даже в период военного положения отложить можно избрание нового состава парламента, но не главы государства", - напомнил Журавлев. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html

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Кирилл Волков

украина, россия, алексей журавлев , госдума рф, политика