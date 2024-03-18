Рейтинг@Mail.ru
Над Белгродской областью уничтожили десять снарядов Vampire - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:32 18.03.2024 (обновлено: 09:37 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/snaryady-1933909414.html
Над Белгродской областью уничтожили десять снарядов Vampire
Над Белгродской областью уничтожили десять снарядов Vampire - РИА Новости, 18.03.2024
Над Белгродской областью уничтожили десять снарядов Vampire
Дежурные средства российской ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire, запущенных Украиной, над Белгородской областью,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:32
2024-03-18T09:37
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire, запущенных Украиной, над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны России."Восемнадцатого марта около 08.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью.
https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933861562.html
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область
Над Белгродской областью уничтожили десять снарядов Vampire

ПВО уничтожила десять реактивных снарядов Vampire над Белгродской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire, запущенных Украиной, над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"Восемнадцатого марта около 08.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью.
Путин о возможности создания санитарной зоны у границы с Украиной - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин рассказал, как может выглядеть санитарная зона на Украине
Вчера, 01:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала