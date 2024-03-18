https://ria.ru/20240318/snaryady-1933909414.html

Над Белгродской областью уничтожили десять снарядов Vampire

Над Белгродской областью уничтожили десять снарядов Vampire - РИА Новости, 18.03.2024

Над Белгродской областью уничтожили десять снарядов Vampire

Дежурные средства российской ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire, запущенных Украиной, над Белгородской областью,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:32

2024-03-18T09:32

2024-03-18T09:37

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

белгородская область

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire, запущенных Украиной, над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны России."Восемнадцатого марта около 08.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью.

https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933861562.html

россия

белгородская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, белгородская область