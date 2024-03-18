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Над Белгродской областью уничтожили десять снарядов Vampire
Над Белгродской областью уничтожили десять снарядов Vampire - РИА Новости, 18.03.2024
Над Белгродской областью уничтожили десять снарядов Vampire
Дежурные средства российской ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire, запущенных Украиной, над Белгородской областью,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:32
2024-03-18T09:32
2024-03-18T09:37
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
белгородская область
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire, запущенных Украиной, над Белгородской областью, сообщили в понедельник в Минобороны России."Восемнадцатого марта около 08.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью.
https://ria.ru/20240318/sanitarnaya-1933861562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область
Над Белгродской областью уничтожили десять снарядов Vampire
ПВО уничтожила десять реактивных снарядов Vampire над Белгродской областью