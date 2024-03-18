https://ria.ru/20240318/slutskiy-1933931029.html

Слуцкий заявил о важности выборов президента России для мира

Слуцкий заявил о важности выборов президента России для мира - РИА Новости, 18.03.2024

Слуцкий заявил о важности выборов президента России для мира

Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что выборы президента РФ важны не только для России, но и в глобальном масштабе. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:56

2024-03-18T10:56

2024-03-18T10:56

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

лдпр

совет федерации рф

николай харитонов

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что выборы президента РФ важны не только для России, но и в глобальном масштабе. "Выборы президента РФ, которые закончились несколько часов назад, являются историческими не только для России, ...но они важны также в глобальном масштабе", - сказал он на пресс-конференции "ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента РФ 2024". Слуцкий считает, что выборы президента РФ в 2024 году задают новый виток в истории России. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, лдпр, совет федерации рф, николай харитонов