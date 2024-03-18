https://ria.ru/20240318/salmonellez-1934066687.html

В Казани выявили случай массового заболевания сальмонеллезом

В Казани выявили случай массового заболевания сальмонеллезом - РИА Новости, 18.03.2024

В Казани выявили случай массового заболевания сальмонеллезом

Работники предприятия "Нэфис Косметикс" заболели сальмонеллезом после обеда в столовой, госпитализированы 40 человек, сообщили РИА Новости в управлении... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:13

2024-03-18T17:13

2024-03-18T17:13

здоровье - общество

казань

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КАЗАНЬ, 18 мар – РИА Новости. Работники предприятия "Нэфис Косметикс" заболели сальмонеллезом после обеда в столовой, госпитализированы 40 человек, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Татарстану. "В период с 17 по 18 марта зарегистрировано 40 случаев сальмонеллеза среди работников АО "Нэфис Косметикс". Все заболевшие питались 15 марта в столовой предприятия… Все заболевшие госпитализированы в ГАУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница", - говорится в сообщении. По данным регионального управления, у 17 человек сальмонелла обнаружена лабораторно, остальные анализы в работе. Специалистами управления проведено санитарно-эпидемиологическое расследование обстоятельств возникновения группового заболевания с отбором проб с объектов окружающей среды и от персонала для проведения лабораторных исследований. В работе выявлены грубые нарушения санитарных требований: не соблюдаются условия хранения, сроки годности продовольственного сырья и пищевых продуктов, отсутствуют сопроводительные документы на сырье и полуфабрикаты, неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние производственных цехов, забраковано 43 партии общим объемом 1 тонна продукции (маркировки, овощи с признаками гнили, остатки пищи от 15 марта). Кроме того, планировкой производственных помещений не обеспечена последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, нарушается режим мытья и дезинфекции столовой посуды, нарушения по прохождению медосмотра и санитарно-гигиенического обучения персоналом. Управление Роспотребнадзора подготовило материалы для передачи в суд на административное приостановление деятельности столовой ИП Сабиржан М.Р., помещения столовой опечатаны, проведена заключительная дезинфекция. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

https://radiosputnik.ru/20220517/salmonellez-1788833242.html

https://ria.ru/20240312/nogti-1932528802.html

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здоровье - общество, казань, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)