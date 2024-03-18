https://ria.ru/20240318/podmoskove-1934000123.html

Явка на выборах в Подмосковье составила 77,01 процента

Явка на выборах в Подмосковье составила 77,01 процента - РИА Новости, 18.03.2024

Явка на выборах в Подмосковье составила 77,01 процента

Более 4,8 миллиона избирателей из Подмосковья, или 77,01%, приняли участие в выборах президента РФ, сообщила Избирательная комиссии Московской области в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:54

2024-03-18T13:54

2024-03-18T13:54

выборы президента россии — 2024

политика

московская область (подмосковье)

россия

дальний восток

владимир путин

николай харитонов

владислав даванков

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более 4,8 миллиона избирателей из Подмосковья, или 77,01%, приняли участие в выборах президента РФ, сообщила Избирательная комиссии Московской области в официальном Telegram-канале. "Выборы Президента Российской Федерации проходили с 15 по 17 марта. В голосовании приняло участие 4 804 497 избирателей (77,01%): на избирательных участках - 3 986 259 человек (74,17%), дистанционное электронное голосование - 818 238 человека (94,72%)", - отметили в Мособлизбиркоме. Ранее, согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, стало известно, что в Подмосковье кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирал 86,50% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирал 5,09% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 4,21% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,04% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

московская область (подмосковье)

россия

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Варвара Скокшина

политика, московская область (подмосковье), россия, дальний восток, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков, госдума рф, лдпр, кпрф