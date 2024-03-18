Патриарх Кирилл поздравил Путина с победой на выборах
Патриарх Кирилл поздравил Путина с убедительной победой на выборах
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента РФ и пожелал помощи Божией в трудах, следует из сообщения, опубликованного в понедельник на сайте РПЦ.
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"Примите сердечные поздравления с убедительной победой, которую вы одержали в ходе состоявшихся выборов президента Российской Федерации. Видя впечатляющие результаты ваших неустанных многолетних трудов на благо Отечества, народ нашей страны вновь выразил вам свое доверие и подавляющим большинством голосов поддержал вашу кандидатуру", - написал патриарх Кирилл.
По его словам, от решений президента зависит "не только настоящее и будущее страны, но и сохранение ее подлинного суверенитета". "Убежден, что с вашим избранием сограждане связывают надежды на дальнейшее укрепление могущества державы Российской, на совместные созидательные труды и новые свершения, на мирную и благополучную жизнь", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Он также отметил, что за минувшие годы между органами государственной власти и Русской православной церковью "сложились конструктивные отношения, направленные на утверждение в обществе традиционных нравственных ценностей, духовное просвещение и патриотическое воспитание молодежи, сохранение богатого исторического и культурного наследия".
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"Надеюсь, что при вашей поддержке наше соработничество будет развиваться и впредь, принося добрые плоды. Желаю вам крепости душевных и телесных сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейших трудах на высоком и ответственном посту президента Российской Федерации", - заключил предстоятель.