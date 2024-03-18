https://ria.ru/20240318/pereizbranie-1934125155.html

Глава Республики Конго поздравил Путина с переизбранием

Глава Республики Конго поздравил Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024

Глава Республики Конго поздравил Путина с переизбранием

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства и пожелал успехов в ходе... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T23:30

2024-03-18T23:30

2024-03-18T23:30

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

дени сассу-нгессо

николай харитонов

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства и пожелал успехов в ходе нового срока полномочий. По словам Сассу-Нгессо, результаты российских президентских выборов "еще раз подчеркивают особо тесную связь и образцовую близость" между Путиным и российским народом. "С большим удовольствием узнал о вашем блестящем переизбрании на высший государственный пост Российской Федерации по итогам президентских выборов в марте 2024 года... Мне особенно приятно направить вам от имени народа и правительства Конго, а также лично от моего имени искренние и сердечные поздравления. Выражаю вам пожелания полного здравия и всяческих успехов в ходе этого нового срока полномочий", - написал конголезский лидер в обращении к Путину, которое опубликовал в соцсетях. Кроме того, конголезский президент поприветствовал отношения дружбы и сотрудничества между Конго и Россией и вновь подтвердил свою "полную готовность" работать с Путиным над их укреплением в интересах народов двух стран. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов – 4,31%, Владислав Даванков – 3,85%, Леонид Слуцкий – 3,2%.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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россия, владимир путин, дени сассу-нгессо, николай харитонов