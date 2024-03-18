https://ria.ru/20240318/obstrely-1933946019.html

Россия знает о причастности Запада к обстрелам, заявила Матвиенко

Россия знает о причастности Запада к обстрелам, заявила Матвиенко - РИА Новости, 18.03.2024

Россия знает о причастности Запада к обстрелам, заявила Матвиенко

Россия знает о координирующих действиях Запада по обстрелам мирных граждан на территории РФ, обнародует эти данные, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:34

2024-03-18T11:34

2024-03-18T11:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Россия знает о координирующих действиях Запада по обстрелам мирных граждан на территории РФ, обнародует эти данные, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы знаем и обнародуем это – о скоординированных действиях и координирующих действиях Запада обстрелов мирных граждан на российской территории, а также о тех террористических актах, которые совершаются нацистским киевским режимом под руководством их хозяев, их спонсоров. Эти факты также должны быть обнародованы", - сказала Матвиенко журналистам.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф