https://ria.ru/20240318/obstrely-1933946019.html
Россия знает о причастности Запада к обстрелам, заявила Матвиенко
Россия знает о причастности Запада к обстрелам, заявила Матвиенко - РИА Новости, 18.03.2024
Россия знает о причастности Запада к обстрелам, заявила Матвиенко
Россия знает о координирующих действиях Запада по обстрелам мирных граждан на территории РФ, обнародует эти данные, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:34
2024-03-18T11:34
2024-03-18T11:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Россия знает о координирующих действиях Запада по обстрелам мирных граждан на территории РФ, обнародует эти данные, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы знаем и обнародуем это – о скоординированных действиях и координирующих действиях Запада обстрелов мирных граждан на российской территории, а также о тех террористических актах, которые совершаются нацистским киевским режимом под руководством их хозяев, их спонсоров. Эти факты также должны быть обнародованы", - сказала Матвиенко журналистам.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Россия знает о причастности Запада к обстрелам, заявила Матвиенко
Матвиенко пообещала обнародовать данные о причастности Запада к обстрелам России
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Россия знает о координирующих действиях Запада по обстрелам мирных граждан на территории РФ, обнародует эти данные, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы знаем и обнародуем это – о скоординированных действиях и координирующих действиях Запада обстрелов мирных граждан на российской территории, а также о тех террористических актах, которые совершаются нацистским киевским режимом под руководством их хозяев, их спонсоров. Эти факты также должны быть обнародованы", - сказала Матвиенко журналистам.
Запад и Киев сделали все для победы Путина