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Россия знает о причастности Запада к обстрелам, заявила Матвиенко - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 18.03.2024 (обновлено: 11:50 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/obstrely-1933946019.html
Россия знает о причастности Запада к обстрелам, заявила Матвиенко
Россия знает о причастности Запада к обстрелам, заявила Матвиенко - РИА Новости, 18.03.2024
Россия знает о причастности Запада к обстрелам, заявила Матвиенко
Россия знает о координирующих действиях Запада по обстрелам мирных граждан на территории РФ, обнародует эти данные, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:34
2024-03-18T11:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Россия знает о координирующих действиях Запада по обстрелам мирных граждан на территории РФ, обнародует эти данные, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы знаем и обнародуем это – о скоординированных действиях и координирующих действиях Запада обстрелов мирных граждан на российской территории, а также о тех террористических актах, которые совершаются нацистским киевским режимом под руководством их хозяев, их спонсоров. Эти факты также должны быть обнародованы", - сказала Матвиенко журналистам.
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безопасность, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Россия знает о причастности Запада к обстрелам, заявила Матвиенко

Матвиенко пообещала обнародовать данные о причастности Запада к обстрелам России

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия украинского обстрела в Белгороде. 18 марта 2024
Последствия украинского обстрела в Белгороде. 18 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия украинского обстрела в Белгороде. 18 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Россия знает о координирующих действиях Запада по обстрелам мирных граждан на территории РФ, обнародует эти данные, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы знаем и обнародуем это – о скоординированных действиях и координирующих действиях Запада обстрелов мирных граждан на российской территории, а также о тех террористических актах, которые совершаются нацистским киевским режимом под руководством их хозяев, их спонсоров. Эти факты также должны быть обнародованы", - сказала Матвиенко журналистам.
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Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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