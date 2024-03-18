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Поклонская обратилась к крымчанам
Поклонская обратилась к крымчанам - РИА Новости, 18.03.2024
Поклонская обратилась к крымчанам
Советник генпрокурора, экс-депутат Госдумы от Крымского региона Наталья Поклонская в свой день рождения записала обращение к жителям Крыма. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:25
2024-03-18T14:25
2024-03-18T19:57
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Советник генпрокурора, экс-депутат Госдумы от Крымского региона Наталья Поклонская в свой день рождения записала обращение к жителям Крыма."Десять лет тому назад, когда крымчане вышли на референдум, каждый сделал осознанный выбор. Это было сделано мирным путем, это было сделано демократическим путем", — отметила она по случаю десятой годовщины воссоединения полуострова с Россией.Поклонская также подчеркнула, что жители Крыма, приняв участие в референдуме десять лет назад, защитили себя. Она добавила, что люди сделали осознанный выбор, поскольку не могли принять то, что противоречило их внутренним ощущениям.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html
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политика, россия, украина, севастополь, наталья поклонская, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Украина, Севастополь, Наталья Поклонская, Владимир Путин, Госдума РФ
Поклонская обратилась к крымчанам
Поклонская поздравила крымчан с десятилетием воссоединения с Россией