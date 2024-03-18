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ФОМ подсчитал долю очень счастливых россиян
ФОМ подсчитал долю очень счастливых россиян - РИА Новости, 18.03.2024
ФОМ подсчитал долю очень счастливых россиян
Более трети (36%) россиян выявляют у себя высокий уровень счастья свидетельствуют данные опроса ФОМ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:41
2024-03-18T14:41
2024-03-18T14:41
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более трети (36%) россиян выявляют у себя высокий уровень счастья свидетельствуют данные опроса ФОМ. Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ, 38% россиян отмечают у себя высокий уровень счастья, в то же время только 5% респондентов заявили, что их уровень счастья - низкий. Только четверть россиян (25%) полностью удовлетворены своей жизнью, 36% опрошенных скорее удовлетворены, лишь 5% - совершенно не удовлетворены. Считают, что их жизнь скорее хорошая, больше трети жителей России (38%), а 4% респондентов отмечают, что имеют наихудшую возможную для них жизнь, следует из данных опроса. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 1-3 марта среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
ФОМ подсчитал долю очень счастливых россиян
ФОМ: 36 процентов россиян считают себя очень счастливыми
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Более трети (36%) россиян выявляют у себя высокий уровень счастья свидетельствуют данные опроса ФОМ
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Согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ, 38% россиян отмечают у себя высокий уровень счастья, в то же время только 5% респондентов заявили, что их уровень счастья - низкий.
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Только четверть россиян (25%) полностью удовлетворены своей жизнью, 36% опрошенных скорее удовлетворены, лишь 5% - совершенно не удовлетворены.
Считают, что их жизнь скорее хорошая, больше трети жителей России (38%), а 4% респондентов отмечают, что имеют наихудшую возможную для них жизнь, следует из данных опроса.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 1-3 марта среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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