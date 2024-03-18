https://ria.ru/20240318/lgoty-1933363824.html

Ефимов сообщил, какие льготы предоставляют арендаторам городских помещений

Ефимов сообщил, какие льготы предоставляют арендаторам городских помещений - РИА Новости, 18.03.2024

Ефимов сообщил, какие льготы предоставляют арендаторам городских помещений

В текущем году арендаторы 1,3 тысячи городских объектов нежилой недвижимости смогут сэкономить благодаря разным льготам, которые предоставляют власти Москвы,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:05

2024-03-18T14:05

2024-03-18T14:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757417_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7aeb00a4c55f3f0e70ee5fb8d4cc792.jpg

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. В текущем году арендаторы 1,3 тысячи городских объектов нежилой недвижимости смогут сэкономить благодаря разным льготам, которые предоставляют власти Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Правительство Москвы оказывает бизнесу всевозможную поддержку. Одна из мер – это сниженные ставки на аренду нежилых помещений. Ежегодно ими пользуются организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые москвичи. Они арендуют 1,3 тысячи нежилых объектов, площадь которых превышает 540 тысяч квадратных метров ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что в текущем году они смогут сэкономить около 7 млрд руб.Отмечается, что в Москве есть ряд льгот, которыми можно воспользоваться при аренде городских помещений. Так, представители бизнеса пользуются минимальной или льготной ставками – 6 тыс. и 4,6 тыс. руб. за квадратный метр в год, соответственно. Эта мера поддержки рассчитана на малые предприятия, которые ранее уже получили право аренды нежилых объектов без проведения торгов.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что минимальная ставка предоставляется арендаторам помещений площадью до 300 кв. м, которые находятся в имущественной казне Москвы, по действующим договорам аренды. А вот льготной ставкой пользуются компании, представляющие сферы здравоохранения, бытового обслуживания, культуры и пр. Кроме того, ее могут получить и те, кто берет на работу сотрудников с инвалидностью.По его словам, в прошлом году этими мерами имущественной поддержки смогли воспользоваться более 300 арендаторов, которые занимали помещения общей площадью 62 тыс. кв. м. Благодаря чему ими было сэкономлено по итогам 2023 года 711,5 млн руб. Он заверил, что объем льгот планируется сохранить и в текущем году.Ранее Ефимов сообщал, что современный общественно-деловой квартал возведет инвестор в рамках комплексного развития территорий на месте бывшей промзоны в Хорошевском районе.

https://ria.ru/20240314/moskva-1932797018.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва