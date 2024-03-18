Рейтинг@Mail.ru
Ефимов сообщил, какие льготы предоставляют арендаторам городских помещений - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/lgoty-1933363824.html
Ефимов сообщил, какие льготы предоставляют арендаторам городских помещений
Ефимов сообщил, какие льготы предоставляют арендаторам городских помещений - РИА Новости, 18.03.2024
Ефимов сообщил, какие льготы предоставляют арендаторам городских помещений
В текущем году арендаторы 1,3 тысячи городских объектов нежилой недвижимости смогут сэкономить благодаря разным льготам, которые предоставляют власти Москвы,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:05
2024-03-18T14:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757417_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7aeb00a4c55f3f0e70ee5fb8d4cc792.jpg
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. В текущем году арендаторы 1,3 тысячи городских объектов нежилой недвижимости смогут сэкономить благодаря разным льготам, которые предоставляют власти Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Правительство Москвы оказывает бизнесу всевозможную поддержку. Одна из мер – это сниженные ставки на аренду нежилых помещений. Ежегодно ими пользуются организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые москвичи. Они арендуют 1,3 тысячи нежилых объектов, площадь которых превышает 540 тысяч квадратных метров ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что в текущем году они смогут сэкономить около 7 млрд руб.Отмечается, что в Москве есть ряд льгот, которыми можно воспользоваться при аренде городских помещений. Так, представители бизнеса пользуются минимальной или льготной ставками – 6 тыс. и 4,6 тыс. руб. за квадратный метр в год, соответственно. Эта мера поддержки рассчитана на малые предприятия, которые ранее уже получили право аренды нежилых объектов без проведения торгов.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что минимальная ставка предоставляется арендаторам помещений площадью до 300 кв. м, которые находятся в имущественной казне Москвы, по действующим договорам аренды. А вот льготной ставкой пользуются компании, представляющие сферы здравоохранения, бытового обслуживания, культуры и пр. Кроме того, ее могут получить и те, кто берет на работу сотрудников с инвалидностью.По его словам, в прошлом году этими мерами имущественной поддержки смогли воспользоваться более 300 арендаторов, которые занимали помещения общей площадью 62 тыс. кв. м. Благодаря чему ими было сэкономлено по итогам 2023 года 711,5 млн руб. Он заверил, что объем льгот планируется сохранить и в текущем году.Ранее Ефимов сообщал, что современный общественно-деловой квартал возведет инвестор в рамках комплексного развития территорий на месте бывшей промзоны в Хорошевском районе.
https://ria.ru/20240314/moskva-1932797018.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757417_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4003f4998225cc5146bf93c2f92b7b3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов сообщил, какие льготы предоставляют арендаторам городских помещений

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. В текущем году арендаторы 1,3 тысячи городских объектов нежилой недвижимости смогут сэкономить благодаря разным льготам, которые предоставляют власти Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Правительство Москвы оказывает бизнесу всевозможную поддержку. Одна из мер – это сниженные ставки на аренду нежилых помещений. Ежегодно ими пользуются организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые москвичи. Они арендуют 1,3 тысячи нежилых объектов, площадь которых превышает 540 тысяч квадратных метров ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что в текущем году они смогут сэкономить около 7 млрд руб.
Отмечается, что в Москве есть ряд льгот, которыми можно воспользоваться при аренде городских помещений. Так, представители бизнеса пользуются минимальной или льготной ставками – 6 тыс. и 4,6 тыс. руб. за квадратный метр в год, соответственно. Эта мера поддержки рассчитана на малые предприятия, которые ранее уже получили право аренды нежилых объектов без проведения торгов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Ефимов: спортивные организации получили 65 зданий и помещений в Москве
14 марта, 10:05
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что минимальная ставка предоставляется арендаторам помещений площадью до 300 кв. м, которые находятся в имущественной казне Москвы, по действующим договорам аренды. А вот льготной ставкой пользуются компании, представляющие сферы здравоохранения, бытового обслуживания, культуры и пр. Кроме того, ее могут получить и те, кто берет на работу сотрудников с инвалидностью.
По его словам, в прошлом году этими мерами имущественной поддержки смогли воспользоваться более 300 арендаторов, которые занимали помещения общей площадью 62 тыс. кв. м. Благодаря чему ими было сэкономлено по итогам 2023 года 711,5 млн руб. Он заверил, что объем льгот планируется сохранить и в текущем году.
Ранее Ефимов сообщал, что современный общественно-деловой квартал возведет инвестор в рамках комплексного развития территорий на месте бывшей промзоны в Хорошевском районе.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала