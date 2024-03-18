https://ria.ru/20240318/festival-1934098350.html

Участник ВФМ из Сербии рассказал, почему на выборах болел за Путина

Участник ВФМ из Сербии рассказал, почему на выборах болел за Путина - РИА Новости, 18.03.2024

Участник ВФМ из Сербии рассказал, почему на выборах болел за Путина

Всемирный фестиваль молодежи, который состоялся на федеральной территории Сириус, изменил жизнь, подарил много новых контактов и знаний о России, более того,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:47

2024-03-18T19:47

2024-03-18T19:47

владимир путин

россия

сербия

севастополь

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 18 мар – РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи, который состоялся на федеральной территории Сириус, изменил жизнь, подарил много новых контактов и знаний о России, более того, была надежда, что люди этой страны, участвуя в выборах президента, изберут "хранителя традиционных ценностей" – Владимира Путина, заявил участник ВФМ, журналист из Сербии Никола Раданович. Раданович работает на родине журналистом, в начале марта он приезжал на Всемирный фестиваль молодежи в Сириус в качестве участника, тогда же он поделился с РИА Новости первыми впечатлениями о России, признавшись, что чувствует себя как дома. Раданович успел побывать в крымском Севастополе, а также в Москве, из России домой он вернулся накануне. "Двадцать дней пребывания в России и обмена новой информацией, контактами и опытом с соотечественниками и новыми друзьями со всего мира навсегда останутся в моей самой светлой памяти. Сейчас я испытываю ностальгию, но верю, что однажды мы все воссоединимся в имперской России. Всемирный фестиваль молодежи дал мне самое главное - новых друзей и встречи с людьми с большими сердцами. Фестиваль изменил мою жизнь и еще раз дал мне стимул выполнять свою работу с большой любовью и знаниями из России", - сказал РИА Новости Раданович. Он отметил, что перед отъездом в Белград его ждал сюрприз – делегация провожала участников фестиваля музыкой, слезами и эмоциями, кроме прочего, Раданович получил памятные подарки от Центральной избирательной комиссии РФ. "Это еще раз подтвердило, насколько Россия предана своим гостям, всегда внимательна. Мои коллеги и друзья с нетерпением ждут моего пребывания в России, и уже на следующей неделе я буду гостем нескольких сербских телеканалов на национальной частоте", - добавил собеседник агентства. Раданович сказал, что мысленно поддерживал Путина во время выборов. "Республика Сербия от всего сердца поддерживает господина Владимира Путина на выборах этого года. Я уверен, что российский народ выполнил свой гражданский долг и проголосовал за хранителя традиционных ценностей и всего, чем обладает Россия. Сербия всегда с вами", - заключил Раданович. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024. По данным Ruptly, во Всемирном фестивале молодежи приняли участие более 30 тысяч человек, половина из них приехала из-за границы. Гости фестиваля установили мировой рекорд, устроив самый многонациональный хоровод дружбы, в нем участвовали представители 73 национальностей из 150 стран мира.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

россия

сербия

севастополь

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владимир путин, россия, сербия, севастополь, всемирный фестиваль молодежи — 2024