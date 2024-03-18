https://ria.ru/20240318/fermery-1934059992.html
Фермеры во Франции вывалили покрышки у госведомства под Тулузой
Фермеры во Франции вывалили покрышки у госведомства под Тулузой - РИА Новости, 18.03.2024
Фермеры во Франции вывалили покрышки у госведомства под Тулузой
Десятки французских фермеров, недовольные задержками в выплатах обещанной государством помощи, вывалили покрышки и ветки деревьев перед зданием Агентства по... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:47
2024-03-18T16:47
2024-03-18T16:47
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ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Десятки французских фермеров, недовольные задержками в выплатах обещанной государством помощи, вывалили покрышки и ветки деревьев перед зданием Агентства по оказанию услуг и платежам (ASP) в коммуне Бальма около Тулузы, сообщила в понедельник радиостанция Franceinfo. Агентство отвечает за выплату госпомощи в рамках единой сельскохозяйственной политики ЕС. "По прибытии в Бальму манифестанты вывалили старые покрышки и ветки у дверей ASP", - передаёт радиостанция. Как напоминает Franceinfo, одним из обещаний премьер-министра Франции Габриэля Атталя для фермеров была полная выплата всех субсидий до 15 марта. Однако многие аграрии до сих пор недополучили от 15 до 50% финансовой помощи, что для некоторых составляет несколько десятков тысяч евро, говорится в материале. В связи с этим фермеры департамента Верхняя Гаронна на тракторах направились к его административному центру Тулузе для проведения акции протеста, сообщает радиостанция. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240318/polsha-1934022382.html
https://ria.ru/20240228/protest-1930062462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, тулуза, габриэль атталь, евросоюз
В мире, Франция, Тулуза, Габриэль Атталь, Евросоюз
Фермеры во Франции вывалили покрышки у госведомства под Тулузой
Фермеры во Франции сложили покрышки у здания госведомства из-за задержек выплат
ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости.
Десятки французских фермеров, недовольные задержками в выплатах обещанной государством помощи, вывалили покрышки и ветки деревьев перед зданием Агентства по оказанию услуг и платежам (ASP) в коммуне Бальма около Тулузы, сообщила в понедельник радиостанция Franceinfo
.
Агентство отвечает за выплату госпомощи в рамках единой сельскохозяйственной политики ЕС
.
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"По прибытии в Бальму манифестанты вывалили старые покрышки и ветки у дверей ASP", - передаёт радиостанция.
Как напоминает Franceinfo, одним из обещаний премьер-министра Франции Габриэля Атталя
для фермеров была полная выплата всех субсидий до 15 марта. Однако многие аграрии до сих пор недополучили от 15 до 50% финансовой помощи, что для некоторых составляет несколько десятков тысяч евро, говорится в материале.
В связи с этим фермеры департамента Верхняя Гаронна на тракторах направились к его административному центру Тулузе для проведения акции протеста, сообщает радиостанция.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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