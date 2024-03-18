https://ria.ru/20240318/fermery-1934059992.html

Фермеры во Франции вывалили покрышки у госведомства под Тулузой

Фермеры во Франции вывалили покрышки у госведомства под Тулузой - РИА Новости, 18.03.2024

Фермеры во Франции вывалили покрышки у госведомства под Тулузой

Десятки французских фермеров, недовольные задержками в выплатах обещанной государством помощи, вывалили покрышки и ветки деревьев перед зданием Агентства по... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:47

2024-03-18T16:47

2024-03-18T16:47

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тулуза

габриэль атталь

евросоюз

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ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Десятки французских фермеров, недовольные задержками в выплатах обещанной государством помощи, вывалили покрышки и ветки деревьев перед зданием Агентства по оказанию услуг и платежам (ASP) в коммуне Бальма около Тулузы, сообщила в понедельник радиостанция Franceinfo. Агентство отвечает за выплату госпомощи в рамках единой сельскохозяйственной политики ЕС. "По прибытии в Бальму манифестанты вывалили старые покрышки и ветки у дверей ASP", - передаёт радиостанция. Как напоминает Franceinfo, одним из обещаний премьер-министра Франции Габриэля Атталя для фермеров была полная выплата всех субсидий до 15 марта. Однако многие аграрии до сих пор недополучили от 15 до 50% финансовой помощи, что для некоторых составляет несколько десятков тысяч евро, говорится в материале. В связи с этим фермеры департамента Верхняя Гаронна на тракторах направились к его административному центру Тулузе для проведения акции протеста, сообщает радиостанция. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240318/polsha-1934022382.html

https://ria.ru/20240228/protest-1930062462.html

франция

тулуза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, тулуза, габриэль атталь, евросоюз