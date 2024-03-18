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В Краснодаре завели дело на женщину, прикурившую от Вечного огня - РИА Новости, 18.03.2024
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15:32 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/delo-1934035794.html
В Краснодаре завели дело на женщину, прикурившую от Вечного огня
В Краснодаре завели дело на женщину, прикурившую от Вечного огня - РИА Новости, 18.03.2024
В Краснодаре завели дело на женщину, прикурившую от Вечного огня
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Майкопа, которая в Краснодаре прикурила от Вечного огня на мемориале и бросила в пламя венок, сообщили в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:32
2024-03-18T15:32
происшествия
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 18 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Майкопа, которая в Краснодаре прикурила от Вечного огня на мемориале и бросила в пламя венок, сообщили в городском УМВД. В полицию Краснодара поступило сообщение о том, что неизвестная женщина подожгла сигарету от пламени мемориального комплекса "Вечный огонь" и бросила в чашу огня венок, который находился у памятника. В результате венок загорелся, а звезда Вечного огня оплавилась. "Сотрудники полиции задержали злоумышленницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанной оказалась 47-летняя жительница Майкопа, которая по внешним признакам находилась в состоянии опьянения… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщине грозит до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240306/ogon-1931474819.html
https://ria.ru/20240115/zakidal-1921402392.html
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре завели дело на женщину, прикурившую от Вечного огня

МВД: в Краснодаре завели дело на женщину, прикурившую от Вечного огня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Майкопа, которая в Краснодаре прикурила от Вечного огня на мемориале и бросила в пламя венок, сообщили в городском УМВД.
В полицию Краснодара поступило сообщение о том, что неизвестная женщина подожгла сигарету от пламени мемориального комплекса "Вечный огонь" и бросила в чашу огня венок, который находился у памятника. В результате венок загорелся, а звезда Вечного огня оплавилась.
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"Сотрудники полиции задержали злоумышленницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанной оказалась 47-летняя жительница Майкопа, которая по внешним признакам находилась в состоянии опьянения… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщине грозит до трех лет лишения свободы.
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