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В Белгороде объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 18.03.2024 (обновлено: 16:37 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/belgorod-1934054187.html
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 18.03.2024
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:32
2024-03-18T16:37
белгород
белгородский район
происшествия
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации.Сообщение об угрозе появилось в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова в 15.32, угроза продлилась почти час."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении мэрии.Глава региона также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
https://ria.ru/20240318/zayavlenie-1933929635.html
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934007316.html
белгород
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белгород, белгородский район, происшествия
Белгород, Белгородский район, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации.
Сообщение об угрозе появилось в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова в 15.32, угроза продлилась почти час.
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"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении мэрии.
Глава региона также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районПроисшествия
 
 
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