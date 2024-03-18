https://ria.ru/20240318/belgorod-1934054187.html
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 18.03.2024
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:32
2024-03-18T16:32
2024-03-18T16:37
белгород
белгородский район
происшествия
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации.Сообщение об угрозе появилось в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова в 15.32, угроза продлилась почти час."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении мэрии.Глава региона также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
https://ria.ru/20240318/zayavlenie-1933929635.html
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934007316.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, происшествия
Белгород, Белгородский район, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности