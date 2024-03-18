https://ria.ru/20240318/arkheologi-1933901210.html
Столичные археологи нашли почти 400 предметов XVIII-XIX веков
Столичные археологи нашли почти 400 предметов XVIII-XIX веков - РИА Новости, 18.03.2024
Столичные археологи нашли почти 400 предметов XVIII-XIX веков
Столичные археологи нашли в Хамовниках почти 400 предметов 18-19 веков, среди них детские игрушки, посуда и украшения, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:42
2024-03-18T08:42
2024-03-18T08:45
москва
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Столичные археологи нашли в Хамовниках почти 400 предметов 18-19 веков, среди них детские игрушки, посуда и украшения, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Почти 400 предметов, относящихся к XVIII-XIX векам, обнаружили археологи на Усачевой улице. Исследования велись на площади более пяти тысяч квадратных метров в 2022–2023 годах. В числе найденных артефактов детские игрушки, предметы быта, украшения, изысканная посуда, монеты, аптечные пузырьки и помадные баночки. Все они сейчас находятся у реставраторов", - говорится в сообщении. Как сообщается на сайте, среди находок - серебряный гривенник 1789 года, нательные кресты из цветного металла, курительные трубки, монеты, пуговицы, свинцовые пломбы, костяной гребень, фарфоровый пупс, пепельница. Помимо этого, реставраторы практически полностью восстановили достаточно большое блюдце с цветочным орнаментом, сохранили и привели в порядок кожаные ботинки 19 века. "За последние 12 лет археологические фонды столицы пополнили 100 тысяч находок. Каждый из старинных предметов отражает частичку истории города, рассказывает о жизни, а также традициях целых поколений москвичей", - подытожили на сайте.
https://ria.ru/20231127/arkheologiya-1912021703.html
https://ria.ru/20231110/arkheologiya-1908596902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Столичные археологи нашли почти 400 предметов XVIII-XIX веков
Столичные археологи нашли в Хамовниках почти 400 предметов XVIII-XIX веков
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Столичные археологи нашли в Хамовниках почти 400 предметов 18-19 веков, среди них детские игрушки, посуда и украшения, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы
.
"Почти 400 предметов, относящихся к XVIII-XIX векам, обнаружили археологи на Усачевой улице. Исследования велись на площади более пяти тысяч квадратных метров в 2022–2023 годах. В числе найденных артефактов детские игрушки, предметы быта, украшения, изысканная посуда, монеты, аптечные пузырьки и помадные баночки. Все они сейчас находятся у реставраторов", - говорится в сообщении.
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Как сообщается на сайте, среди находок - серебряный гривенник 1789 года, нательные кресты из цветного металла, курительные трубки, монеты, пуговицы, свинцовые пломбы, костяной гребень, фарфоровый пупс, пепельница. Помимо этого, реставраторы практически полностью восстановили достаточно большое блюдце с цветочным орнаментом, сохранили и привели в порядок кожаные ботинки 19 века.
"За последние 12 лет археологические фонды столицы пополнили 100 тысяч находок. Каждый из старинных предметов отражает частичку истории города, рассказывает о жизни, а также традициях целых поколений москвичей", - подытожили на сайте.
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