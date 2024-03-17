https://ria.ru/20240317/territorii-1933839279.html

Пушилин выразил надежду на полное освобождение всей территории ДНР

Пушилин выразил надежду на полное освобождение всей территории ДНР - РИА Новости, 17.03.2024

Пушилин выразил надежду на полное освобождение всей территории ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что надеется на освобождение всей территории ДНР. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:43

2024-03-17T23:43

2024-03-17T23:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

авдеевка

денис пушилин

безопасность

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ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что надеется на освобождение всей территории ДНР. Такое пожелание глава республики высказал на брифинге по итогам выборов президента России, где обсуждалось голосование в недавно освобождённой Авдеевке. "Я уверен, что с тем, как действуют наши военнослужащие, освобождение территории Донецкой Народной Республики продолжится. Связано ли это будет с выборами? И да, и нет. Потому что конституционные границы Донецкой Народной Республики - это бывшие границы Донецкой области. Поэтому освобождена будет вся территория, для нас это очевидно. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это происходило быстрее, но наши военные знают, что делать и как делать, мы в этом уверены", - заявил глава республики журналистам.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

донецкая народная республика

россия

авдеевка

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донецкая народная республика, россия, авдеевка, денис пушилин, безопасность