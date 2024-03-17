https://ria.ru/20240317/territorii-1933839279.html
Пушилин выразил надежду на полное освобождение всей территории ДНР
Пушилин выразил надежду на полное освобождение всей территории ДНР - РИА Новости, 17.03.2024
Пушилин выразил надежду на полное освобождение всей территории ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что надеется на освобождение всей территории ДНР. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:43
2024-03-17T23:43
2024-03-17T23:44
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ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что надеется на освобождение всей территории ДНР. Такое пожелание глава республики высказал на брифинге по итогам выборов президента России, где обсуждалось голосование в недавно освобождённой Авдеевке. "Я уверен, что с тем, как действуют наши военнослужащие, освобождение территории Донецкой Народной Республики продолжится. Связано ли это будет с выборами? И да, и нет. Потому что конституционные границы Донецкой Народной Республики - это бывшие границы Донецкой области. Поэтому освобождена будет вся территория, для нас это очевидно. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это происходило быстрее, но наши военные знают, что делать и как делать, мы в этом уверены", - заявил глава республики журналистам.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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донецкая народная республика, россия, авдеевка, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Авдеевка, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин выразил надежду на полное освобождение всей территории ДНР
Пушилин выразил надежду на полное освобождение всей территории ДНР силами РФ
ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что надеется на освобождение всей территории ДНР.
Такое пожелание глава республики высказал на брифинге по итогам выборов президента России, где обсуждалось голосование в недавно освобождённой Авдеевке.
"Я уверен, что с тем, как действуют наши военнослужащие, освобождение территории Донецкой Народной Республики продолжится. Связано ли это будет с выборами? И да, и нет. Потому что конституционные границы Донецкой Народной Республики - это бывшие границы Донецкой области. Поэтому освобождена будет вся территория, для нас это очевидно. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это происходило быстрее, но наши военные знают, что делать и как делать, мы в этом уверены", - заявил глава республики журналистам.
"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки