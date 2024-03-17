https://ria.ru/20240317/stipendii-1933754360.html

Путин поручил учредить стипендии в приоритетных направлениях науки

Путин поручил учредить стипендии в приоритетных направлениях науки - РИА Новости, 17.03.2024

Путин поручил учредить стипендии в приоритетных направлениях науки

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать проект указа об учреждении президентской стипендии в 30 тысяч рублей ежемесячно для студентов,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:56

2024-03-17T17:56

2024-03-17T17:56

россия

калининградская область

владимир путин

михаил мишустин

антон вайно

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать проект указа об учреждении президентской стипендии в 30 тысяч рублей ежемесячно для студентов, которые осваивают программы по приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ. Перечень поручений президента по итогам его встречи с учащимися вузов Калининградской области опубликован на сайте Кремля. В частности, правительству и администрации президента поручено разработать проект указа "об учреждении стипендии президента Российской Федерации для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, <...> установив размер этой стипендии 30 тысяч рублей ежемесячно". Указано, что эти стипендии должны заменить те, которые были предусмотрены указами от 1993 и 2011 года. Срок исполнения этого поручения - 1 июня, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно. Кроме того, президент поручил кабмину "учредить стипендию правительства Российской Федерации для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, <...> установив размер этой стипендии 20 тысяч рублей ежемесячно". Эти стипендии заменят те, что были предусмотрены постановлениями правительства от 1995 и 2015 года. Доклад по этому вопросу также должен быть представлен до 1 июня.

https://ria.ru/20240317/kampusy-1933744039.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927823091.html

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калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, калининградская область, владимир путин, михаил мишустин, антон вайно, общество