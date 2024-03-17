https://ria.ru/20240317/stipendii-1933754360.html
Путин поручил учредить стипендии в приоритетных направлениях науки
Путин поручил учредить стипендии в приоритетных направлениях науки - РИА Новости, 17.03.2024
Путин поручил учредить стипендии в приоритетных направлениях науки
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать проект указа об учреждении президентской стипендии в 30 тысяч рублей ежемесячно для студентов,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:56
2024-03-17T17:56
2024-03-17T17:56
россия
калининградская область
владимир путин
михаил мишустин
антон вайно
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать проект указа об учреждении президентской стипендии в 30 тысяч рублей ежемесячно для студентов, которые осваивают программы по приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ. Перечень поручений президента по итогам его встречи с учащимися вузов Калининградской области опубликован на сайте Кремля. В частности, правительству и администрации президента поручено разработать проект указа "об учреждении стипендии президента Российской Федерации для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, <...> установив размер этой стипендии 30 тысяч рублей ежемесячно". Указано, что эти стипендии должны заменить те, которые были предусмотрены указами от 1993 и 2011 года. Срок исполнения этого поручения - 1 июня, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно. Кроме того, президент поручил кабмину "учредить стипендию правительства Российской Федерации для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, <...> установив размер этой стипендии 20 тысяч рублей ежемесячно". Эти стипендии заменят те, что были предусмотрены постановлениями правительства от 1995 и 2015 года. Доклад по этому вопросу также должен быть представлен до 1 июня.
https://ria.ru/20240317/kampusy-1933744039.html
https://ria.ru/20240216/putin-1927823091.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, калининградская область, владимир путин, михаил мишустин, антон вайно, общество
Россия, Калининградская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Антон Вайно, Общество
Путин поручил учредить стипендии в приоритетных направлениях науки
Путин поручил подготовить указ о стипендиях студентам в приоритетных науках
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать проект указа об учреждении президентской стипендии в 30 тысяч рублей ежемесячно для студентов, которые осваивают программы по приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ. Перечень поручений президента по итогам его встречи с учащимися вузов Калининградской области опубликован на сайте Кремля
.
В частности, правительству и администрации президента поручено разработать проект указа "об учреждении стипендии президента Российской Федерации для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, <...> установив размер этой стипендии 30 тысяч рублей ежемесячно".
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Указано, что эти стипендии должны заменить те, которые были предусмотрены указами от 1993 и 2011 года. Срок исполнения этого поручения - 1 июня, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин
и руководитель администрации президента Антон Вайно
.
Кроме того, президент поручил кабмину "учредить стипендию правительства Российской Федерации для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, <...> установив размер этой стипендии 20 тысяч рублей ежемесячно".
Эти стипендии заменят те, что были предусмотрены постановлениями правительства от 1995 и 2015 года. Доклад по этому вопросу также должен быть представлен до 1 июня.
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