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СМИ: в результате израильского удара в Сирии пострадал один военный - РИА Новости, 17.03.2024
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02:29 17.03.2024 (обновлено: 05:28 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/siriya-1933585998.html
СМИ: в результате израильского удара в Сирии пострадал один военный
СМИ: в результате израильского удара в Сирии пострадал один военный - РИА Новости, 17.03.2024
СМИ: в результате израильского удара в Сирии пострадал один военный
Один сирийский военный получил ранения в результате авиаудара Израиля по югу Сирии, сообщило агентство новостей SANA со ссылкой на источник в министерстве... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T02:29
2024-03-17T05:28
израиль
сирия
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
голанские высоты
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ДУБАЙ, 17 мар - РИА Новости. Один сирийский военный получил ранения в результате авиаудара Израиля по югу Сирии, сообщило агентство новостей SANA со ссылкой на источник в министерстве обороны республики.&quot;Около 0.42 после полуночи (совпадает с мск - ред.) израильский враг совершил воздушную атаку со стороны оккупированных сирийских Голанских высот по ряду позиций в Южном регионе. Силы ПВО сбили несколько ракет. В результате агрессии был ранен один военный, причинен материальный ущерб&quot;, - сказал источник.
https://ria.ru/20240227/konflikty-1929861216.html
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израиль, сирия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, голанские высоты
Израиль, Сирия, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Голанские высоты
СМИ: в результате израильского удара в Сирии пострадал один военный

SANA: при ударе ЦАХАЛ по югу Сирии пострадал военный

© AFP 2024 / Louai BesharaАвтомобиль скорой помощи в Сирии
Автомобиль скорой помощи в Сирии - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AFP 2024 / Louai Beshara
Автомобиль скорой помощи в Сирии. Архивное фото
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ДУБАЙ, 17 мар - РИА Новости. Один сирийский военный получил ранения в результате авиаудара Израиля по югу Сирии, сообщило агентство новостей SANA со ссылкой на источник в министерстве обороны республики.
«

"Около 0.42 после полуночи (совпадает с мск - ред.) израильский враг совершил воздушную атаку со стороны оккупированных сирийских Голанских высот по ряду позиций в Южном регионе. Силы ПВО сбили несколько ракет. В результате агрессии был ранен один военный, причинен материальный ущерб", - сказал источник.

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ИзраильСирияВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуГоланские высоты
 
 
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