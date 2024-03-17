https://ria.ru/20240317/siriya-1933585998.html
СМИ: в результате израильского удара в Сирии пострадал один военный
СМИ: в результате израильского удара в Сирии пострадал один военный - РИА Новости, 17.03.2024
СМИ: в результате израильского удара в Сирии пострадал один военный
Один сирийский военный получил ранения в результате авиаудара Израиля по югу Сирии, сообщило агентство новостей SANA со ссылкой на источник в министерстве... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T02:29
2024-03-17T02:29
2024-03-17T05:28
израиль
сирия
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
голанские высоты
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ДУБАЙ, 17 мар - РИА Новости. Один сирийский военный получил ранения в результате авиаудара Израиля по югу Сирии, сообщило агентство новостей SANA со ссылкой на источник в министерстве обороны республики."Около 0.42 после полуночи (совпадает с мск - ред.) израильский враг совершил воздушную атаку со стороны оккупированных сирийских Голанских высот по ряду позиций в Южном регионе. Силы ПВО сбили несколько ракет. В результате агрессии был ранен один военный, причинен материальный ущерб", - сказал источник.
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израиль, сирия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, голанские высоты
Израиль, Сирия, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Голанские высоты
СМИ: в результате израильского удара в Сирии пострадал один военный
SANA: при ударе ЦАХАЛ по югу Сирии пострадал военный