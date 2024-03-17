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Путин побеждает в Забайкалье с 87,71 процента голосов
Путин побеждает в Забайкалье с 87,71 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин побеждает в Забайкалье с 87,71 процента голосов
Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в Забайкальском крае набирает 87,71% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:32
2024-03-17T22:32
2024-03-17T22:40
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в Забайкальском крае набирает 87,71% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% бюллетеней в Забайкалье Владимир Путин набрал 87,71% голосов, на втором месте получивший 3,99% голосов Николай Харитонов, третье у Леонида Слуцкого (3,32% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (3,26%).Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, забайкальский край, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Забайкальский край, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Путин побеждает в Забайкалье с 87,71 процента голосов
Путин побеждает в Забайкалье с 87,71% голосов после обработки всех протоколов