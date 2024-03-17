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Памфилова возмутилась изъятию документов при голосовании россиян в Латвии - РИА Новости, 17.03.2024
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16:46 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/pamfilova-1933734032.html
Памфилова возмутилась изъятию документов при голосовании россиян в Латвии
Памфилова возмутилась изъятию документов при голосовании россиян в Латвии - РИА Новости, 17.03.2024
Памфилова возмутилась изъятию документов при голосовании россиян в Латвии
Впервые право проголосовать причисляется к нарушению, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, комментируя сообщения о том,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:46
2024-03-17T16:46
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Впервые право проголосовать причисляется к нарушению, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, комментируя сообщения о том, что власти Латвии изымают у граждан России, пришедших голосовать на выборы президента России, латвийские документы. Ранее российская дипмиссия в Риге сообщила, что власти Латвии изымают у россиян, пришедших на участок для голосования на выборах президента РФ, латвийские документы, удостоверяющие личность. "Докатились, впервые право проголосовать причисляется к какому-то страшному наказанию или что это какое-то чуть ли не нарушение", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах президента РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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латвия, политика, россия, элла памфилова, цик рф
Латвия, Политика, Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова возмутилась изъятию документов при голосовании россиян в Латвии

Памфилова заявила, что право россиян проголосовать в Латвии стало нарушением

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Впервые право проголосовать причисляется к нарушению, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, комментируя сообщения о том, что власти Латвии изымают у граждан России, пришедших голосовать на выборы президента России, латвийские документы.
Ранее российская дипмиссия в Риге сообщила, что власти Латвии изымают у россиян, пришедших на участок для голосования на выборах президента РФ, латвийские документы, удостоверяющие личность.
"Докатились, впервые право проголосовать причисляется к какому-то страшному наказанию или что это какое-то чуть ли не нарушение", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах президента РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Здание посольства РФ в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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