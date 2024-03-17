https://ria.ru/20240317/moskalkova-1933733398.html
Москалькова призвала создать свою систему защиты прав человека
Москалькова призвала создать свою систему защиты прав человека - РИА Новости, 17.03.2024
Москалькова призвала создать свою систему защиты прав человека
Необходимо создавать свою собственную систему защиты прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:44
2024-03-17T16:44
2024-03-17T16:44
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Необходимо создавать свою собственную систему защиты прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Но самое главное - нам нужно создавать, и далее создавать свою собственную систему защиты прав человека", - сказала Москалькова журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/kiberataki-1933715762.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Татьяна Москалькова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Москалькова призвала создать свою систему защиты прав человека
Москалькова призвала создать собственную систему защиты прав человека