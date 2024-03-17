https://ria.ru/20240317/moskalkova-1933733398.html

Москалькова призвала создать свою систему защиты прав человека

Москалькова призвала создать свою систему защиты прав человека - РИА Новости, 17.03.2024

Москалькова призвала создать свою систему защиты прав человека

Необходимо создавать свою собственную систему защиты прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:44

2024-03-17T16:44

2024-03-17T16:44

выборы президента россии — 2024

политика

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татьяна москалькова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Необходимо создавать свою собственную систему защиты прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "Но самое главное - нам нужно создавать, и далее создавать свою собственную систему защиты прав человека", - сказала Москалькова журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/kiberataki-1933715762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, татьяна москалькова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф