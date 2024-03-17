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Путин поручил правительству продумать финансирование создания сети кампусов - РИА Новости, 17.03.2024
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17:23 17.03.2024 (обновлено: 19:40 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/kampusy-1933744039.html
Путин поручил правительству продумать финансирование создания сети кампусов
Путин поручил правительству продумать финансирование создания сети кампусов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин поручил правительству продумать финансирование создания сети кампусов
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 мая представить предложения по финансированию проекта создания в стране сети современных кампусов, РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:23
2024-03-17T19:40
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 мая представить предложения по финансированию проекта создания в стране сети современных кампусов, а также по комплексному развитию прилегающих к кампусам территорий, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ представить предложения, касающиеся обеспечения выделения в необходимом объеме бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию проекта по созданию сети современных кампусов образовательных организаций высшего образования, обратив особое внимание на финансовое обеспечение работ по созданию кампусов, определенных по итогам отбора третьей очереди, начиная с 2027 года", - указано в перечне поручений президента.Доклад по этому пункту поручений должны представить до 1 мая, а затем – ежеквартально.Кроме того, президент поручил кабмину и региональным властям обеспечить внедрение системы мониторинга строительства кампусов, в том числе финансирования и эффективности использования земельных участков. Доклад по этому вопросу должен быть представлен в те же сроки.Также до 1 мая правительство и регионы должны будут "представить предложения по комплексному развитию территорий, прилегающих к объектам кампусов", с учетом оценки градостроительного потенциала этих территорий и эффективности их использования.Кроме того президент поручил кабмину представить предложения о продлении проекта по созданию сети кампусов и о развитии при строительстве кампусов сектора арендного жилья с привлечением внебюджетного финансирования.Правительство также должно будет актуализировать критерии отбора проектов кампусов, в том числе в целях создания доступной для жителей региона инфраструктуры кампусов и формирования благоприятных условий для предпринимательской деятельности, воспитания детей, отдыха и занятий спортом. Как следует из перечня поручений, для этого необходимо будет предусмотреть включение проектов кампусов в мастер-планы развития городов. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 апреля.Помимо этого правительство до 1 мая должно будет обеспечить привлечение компании "Единый заказчик в сфере строительства" к оценке техзаданий и заданий на проектирование кампусов.Кроме этого, кабмин также до 1 мая должен представить предложения об объеме и источниках финансирования строительства спортивного центра с бассейном для Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета.
https://ria.ru/20240314/chernyshenko-1933041366.html
https://ria.ru/20240201/putin-1924881696.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил правительству продумать финансирование создания сети кампусов

Путин поручил продумать финансирование создания сети современных кампусов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 мая представить предложения по финансированию проекта создания в стране сети современных кампусов, а также по комплексному развитию прилегающих к кампусам территорий, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ представить предложения, касающиеся обеспечения выделения в необходимом объеме бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию проекта по созданию сети современных кампусов образовательных организаций высшего образования, обратив особое внимание на финансовое обеспечение работ по созданию кампусов, определенных по итогам отбора третьей очереди, начиная с 2027 года", - указано в перечне поручений президента.
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Доклад по этому пункту поручений должны представить до 1 мая, а затем – ежеквартально.
Кроме того, президент поручил кабмину и региональным властям обеспечить внедрение системы мониторинга строительства кампусов, в том числе финансирования и эффективности использования земельных участков. Доклад по этому вопросу должен быть представлен в те же сроки.
Также до 1 мая правительство и регионы должны будут "представить предложения по комплексному развитию территорий, прилегающих к объектам кампусов", с учетом оценки градостроительного потенциала этих территорий и эффективности их использования.
Кроме того президент поручил кабмину представить предложения о продлении проекта по созданию сети кампусов и о развитии при строительстве кампусов сектора арендного жилья с привлечением внебюджетного финансирования.
Правительство также должно будет актуализировать критерии отбора проектов кампусов, в том числе в целях создания доступной для жителей региона инфраструктуры кампусов и формирования благоприятных условий для предпринимательской деятельности, воспитания детей, отдыха и занятий спортом. Как следует из перечня поручений, для этого необходимо будет предусмотреть включение проектов кампусов в мастер-планы развития городов. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 апреля.
Помимо этого правительство до 1 мая должно будет обеспечить привлечение компании "Единый заказчик в сфере строительства" к оценке техзаданий и заданий на проектирование кампусов.
Кроме этого, кабмин также до 1 мая должен представить предложения об объеме и источниках финансирования строительства спортивного центра с бассейном для Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета.
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