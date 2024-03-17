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Путин поблагодарил россиян, проголосовавших на выборах

Путин поблагодарил россиян, проголосовавших на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Путин поблагодарил россиян, проголосовавших на выборах

Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-17T23:53

2024-03-17T23:53

2024-03-18T00:01

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил россиян, которые пришли на избирательные участки и проголосовали."Хочу прежде всего поблагодарить граждан России. Мы все одна команда. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали", - заявил Путин в своем избирательном штабе.

россия

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политика, россия, владимир путин