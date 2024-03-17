https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933742128.html
Глава избиркома ДНР проголосовал в своей школе
Глава избиркома ДНР проголосовал в своей школе - РИА Новости, 17.03.2024
Глава избиркома ДНР проголосовал в своей школе
Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий в Донецке принял участие в голосовании в заключительный день выборов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:16
2024-03-17T17:16
2024-03-17T17:17
выборы президента россии — 2024
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933739896_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a350fa56d9442a01cb77a62d7c39eaea.jpg
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий в Донецке принял участие в голосовании в заключительный день выборов, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня сделал свой выбор, проголосовал. Голосовал в последний день, поскольку очень плотный рабочий график, надо было следить за всеми мероприятиями. Но и в любом случае это наш гражданский долг, его необходимо сделать, заодно посмотрел, как все устроено на участке," - заявил РИА Новости Высоцкий. Он добавил, что голосует за Россию. Председатель проинспектировал работу членов избирательной комиссии, а также посетил сладкую ярмарку организованную на территории избирательного участка. "Выбор сделал в своей родной школе... по адресу прописки голосую, скажем так, уже классически, уже много лет подряд" - подчеркнул Высоцкий. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование проходит три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933739896_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d716eb494c21ffa3def33bf8accb04b4.jpg
Глава избиркома ДНР голосует на выборах президента
Глава избиркома ДНР отдал свой голос на выборах президента России в своей "родной" школе
2024-03-17T17:16
true
PT2M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
Глава избиркома ДНР проголосовал в своей школе
Глава избиркома ДНР Высоцкий отдал голос на выборах президента РФ в своей школе
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий в Донецке принял участие в голосовании в заключительный день выборов, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня сделал свой выбор, проголосовал. Голосовал в последний день, поскольку очень плотный рабочий график, надо было следить за всеми мероприятиями. Но и в любом случае это наш гражданский долг, его необходимо сделать, заодно посмотрел, как все устроено на участке," - заявил РИА Новости Высоцкий.
"Здесь все обо всем знают". За что голосовали жители Донбасса
Он добавил, что голосует за Россию
. Председатель проинспектировал работу членов избирательной комиссии, а также посетил сладкую ярмарку организованную на территории избирательного участка.
"Выбор сделал в своей родной школе... по адресу прописки голосую, скажем так, уже классически, уже много лет подряд" - подчеркнул Высоцкий.
Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование проходит три дня - 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.