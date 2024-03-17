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Глава избиркома ДНР проголосовал в своей школе - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:16 17.03.2024 (обновлено: 17:17 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933742128.html
Глава избиркома ДНР проголосовал в своей школе
Глава избиркома ДНР проголосовал в своей школе - РИА Новости, 17.03.2024
Глава избиркома ДНР проголосовал в своей школе
Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий в Донецке принял участие в голосовании в заключительный день выборов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:16
2024-03-17T17:17
выборы президента россии — 2024
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий в Донецке принял участие в голосовании в заключительный день выборов, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня сделал свой выбор, проголосовал. Голосовал в последний день, поскольку очень плотный рабочий график, надо было следить за всеми мероприятиями. Но и в любом случае это наш гражданский долг, его необходимо сделать, заодно посмотрел, как все устроено на участке," - заявил РИА Новости Высоцкий. Он добавил, что голосует за Россию. Председатель проинспектировал работу членов избирательной комиссии, а также посетил сладкую ярмарку организованную на территории избирательного участка. "Выбор сделал в своей родной школе... по адресу прописки голосую, скажем так, уже классически, уже много лет подряд" - подчеркнул Высоцкий. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование проходит три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Глава избиркома ДНР голосует на выборах президента
Глава избиркома ДНР отдал свой голос на выборах президента России в своей "родной" школе
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
Глава избиркома ДНР проголосовал в своей школе

Глава избиркома ДНР Высоцкий отдал голос на выборах президента РФ в своей школе

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий в Донецке принял участие в голосовании в заключительный день выборов, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня сделал свой выбор, проголосовал. Голосовал в последний день, поскольку очень плотный рабочий график, надо было следить за всеми мероприятиями. Но и в любом случае это наш гражданский долг, его необходимо сделать, заодно посмотрел, как все устроено на участке," - заявил РИА Новости Высоцкий.
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Он добавил, что голосует за Россию. Председатель проинспектировал работу членов избирательной комиссии, а также посетил сладкую ярмарку организованную на территории избирательного участка.
"Выбор сделал в своей родной школе... по адресу прописки голосую, скажем так, уже классически, уже много лет подряд" - подчеркнул Высоцкий.
Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование проходит три дня - 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай Харитонов
 
 
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