https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933742128.html

Глава избиркома ДНР проголосовал в своей школе

Глава избиркома ДНР проголосовал в своей школе - РИА Новости, 17.03.2024

Глава избиркома ДНР проголосовал в своей школе

Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий в Донецке принял участие в голосовании в заключительный день выборов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:16

2024-03-17T17:16

2024-03-17T17:17

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий в Донецке принял участие в голосовании в заключительный день выборов, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня сделал свой выбор, проголосовал. Голосовал в последний день, поскольку очень плотный рабочий график, надо было следить за всеми мероприятиями. Но и в любом случае это наш гражданский долг, его необходимо сделать, заодно посмотрел, как все устроено на участке," - заявил РИА Новости Высоцкий. Он добавил, что голосует за Россию. Председатель проинспектировал работу членов избирательной комиссии, а также посетил сладкую ярмарку организованную на территории избирательного участка. "Выбор сделал в своей родной школе... по адресу прописки голосую, скажем так, уже классически, уже много лет подряд" - подчеркнул Высоцкий. Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование проходит три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Глава избиркома ДНР голосует на выборах президента Глава избиркома ДНР отдал свой голос на выборах президента России в своей "родной" школе 2024-03-17T17:16 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов