СМИ: Казахстан выдал Таиланду россиянина, подозреваемого в вымогательстве
BP: Казахстан выдал Таиланду россиянина, подозреваемого в вымогательстве
© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
БАНГКОК, 17 мар – РИА Новости. Казахстан выдал Таиланду российского гражданина, подозреваемого в вымогательстве в составе преступной группы крупной суммы в криптовалюте у российской семейной пары в сентябре 2022 года на таиландском острове Самуи, сообщает в субботу газета Bangkok Post.
Арестованный в Казахстане 43-летний гражданин России, которого газета называет Данил Угай, является единственным остававшимся до сих пор на свободе из шести членов группы, состоящей из граждан Казахстана, Германии и России, которых в Таиланде обвиняют в вымогательстве 1,8 миллиона таиландских бат (около 51,5 тысячи долларов) в криптовалюте у российской семейной пары, занимавшейся на курортном острове Самуи риэлторским бизнесом, пишет издание.
Пятеро членов группы были арестованы "по горячим следам" на острове Самуи в Таиланде в 2022 году, в то время как одному человеку из шести, Угаю, удалось скрыться из страны, пишет газета.
Постановление на задержание россиянина выпустил в октябре 2022 года суд провинции Сураттхани, к которой относится остров Самуи. Затем национальное центральное бюро Интерпола Таиланда объявило гражданина РФ в международный розыск.
При предъявлении ему полицейскими постановления на задержание по прибытии под конвоем в Таиланд подозреваемый признал, что речь в документе идет именно о нем, сообщает Bangkok Post. Газета, однако, не уточнила, признал ли он свою виновность в суде. В настоящее время подозреваемый находится в камере временного содержания отдела таиландской полиции по острову Самуи, куда он был доставлен из Бангкока сразу после перелета в Таиланд из Казахстана.