https://ria.ru/20240317/eao-1933606995.html
Явка на выборах в ЕАО на 15:00 составила 85,50 процента
Явка на выборах в ЕАО на 15:00 составила 85,50 процента - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах в ЕАО на 15:00 составила 85,50 процента
Явка на выборах президента РФ в заключительный день голосования в Еврейской автономной области на 15.00 (8.00 мск) составила 85,50%, сообщает избирком... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:16
2024-03-17T09:16
2024-03-17T09:16
выборы президента россии — 2024
политика
россия
еврейская автономная область
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в заключительный день голосования в Еврейской автономной области на 15.00 (8.00 мск) составила 85,50%, сообщает избирком автономии. В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. "По состоянию на 15.00 ... на выборах Президента России проголосовало 99 942 (85,50%) избирателей ЕАО", - говорится в сообщении избиркома. Явка в Еврейской автономной области в 2018 году, когда голосование за президента проводилось один день, составила 60,25% при общем количестве избирателей 128 844. Численность избирателей на 1 января в ЕАО составляет 118 713 избирателей. В автономии организованы 160 избирательных участков. В дни голосования дополнительно открылись еще два временных участка - в инфекционной и областной больницах. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933590859.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, еврейская автономная область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Еврейская автономная область, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в ЕАО на 15:00 составила 85,50 процента
Явка в ЕАО на 15:00 в заключительный день выборов составила 85,50 процента