https://ria.ru/20240317/eao-1933606995.html

Явка на выборах в ЕАО на 15:00 составила 85,50 процента

Явка на выборах в ЕАО на 15:00 составила 85,50 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах в ЕАО на 15:00 составила 85,50 процента

Явка на выборах президента РФ в заключительный день голосования в Еврейской автономной области на 15.00 (8.00 мск) составила 85,50%, сообщает избирком... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:16

2024-03-17T09:16

2024-03-17T09:16

выборы президента россии — 2024

политика

россия

еврейская автономная область

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933553781_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_20958d2b7af4fef2181675ad1a8507b5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в заключительный день голосования в Еврейской автономной области на 15.00 (8.00 мск) составила 85,50%, сообщает избирком автономии. В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. "По состоянию на 15.00 ... на выборах Президента России проголосовало 99 942 (85,50%) избирателей ЕАО", - говорится в сообщении избиркома. Явка в Еврейской автономной области в 2018 году, когда голосование за президента проводилось один день, составила 60,25% при общем количестве избирателей 128 844. Численность избирателей на 1 января в ЕАО составляет 118 713 избирателей. В автономии организованы 160 избирательных участков. В дни голосования дополнительно открылись еще два временных участка - в инфекционной и областной больницах. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933590859.html

https://ria.ru/20240316/vybory-1933574953.html

россия

еврейская автономная область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, еврейская автономная область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф