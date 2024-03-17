https://ria.ru/20240317/chuvashiya-1933636650.html

Более 62 процентов избирателей Чувашии проголосовали на выборах президента

Более 62 процентов избирателей Чувашии проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024

Более 62 процентов избирателей Чувашии проголосовали на выборах президента

Явка избирателей на выборах президента РФ на 10.00 мск на третий день голосования в Чувашии превысила 62%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:04

2024-03-17T11:04

2024-03-17T11:05

выборы президента россии — 2024

чувашская республика (чувашия)

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политика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ на 10.00 мск на третий день голосования в Чувашии превысила 62%, сообщает избирком региона. "Явка избирателей по состоянию на 10.00 составляет 62,27% (564 511 избирателей). При этом явка в ДЭГ - 93,19%", - говорится в сообщении. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Чувашии составила 76,22%. По данным облизбиркома, численность избирателей в Чувашии на 1 января 2024 года составляет 909 931 человек. Всего на территории Чувашии работают 1033 участковые избирательные комиссии, а также 2 - в местах временного пребывания избирателей. На выборах президента РФ в Чувашии также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей для голосования с помощью ДЭГ включены 241 768 избирателей региона. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933508024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чувашская республика (чувашия), россия, политика