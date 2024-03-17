https://ria.ru/20240317/blinovskaya-1933741998.html

Омбудсмен в Москве планирует посетить Блиновскую в СИЗО

Омбудсмен в Москве планирует посетить Блиновскую в СИЗО - РИА Новости, 17.03.2024

Омбудсмен в Москве планирует посетить Блиновскую в СИЗО

Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что планирует в течение недели посетить в СИЗО блогера Елену Блиновскую. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:16

2024-03-17T17:16

2024-03-17T17:16

происшествия

москва

елена блиновская

татьяна потяева

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что планирует в течение недели посетить в СИЗО блогера Елену Блиновскую. "Да, обязательно я планирую посетить следственный изолятор номер 6, и обязательно посещу Блиновскую", - сказала Потяева. По ее словам, это произойдет "буквально в пределах недели". Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей, легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

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происшествия, москва, елена блиновская, татьяна потяева