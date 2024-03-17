https://ria.ru/20240317/berlin-1933708012.html

В Берлине сотни избирателей голосуют на выборах президента России

В Берлине сотни избирателей голосуют на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

В Берлине сотни избирателей голосуют на выборах президента России

В столице Германии в штатном режиме проходят выборы президента РФ, к российскому посольству выстроились сотни избирателей, многие их которых приехали из других... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:22

2024-03-17T15:22

2024-03-17T15:22

выборы президента россии — 2024

в мире

берлин (город)

россия

бонн

сергей нечаев (дипломат)

аэрофлот

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БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. В столице Германии в штатном режиме проходят выборы президента РФ, к российскому посольству выстроились сотни избирателей, многие их которых приехали из других городов, передает корреспондент РИА Новости. Перед посольством РФ в Берлине спустя несколько часов после открытия избирательных участков на много сотен метров выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах президента. Поскольку решением германской стороны закрыты четыре из пяти российских консульских учреждений, избирательные участки сегодня открыты лишь в посольстве в Берлине и генконсульстве в Бонне. За два часа избирательная явка составила около 600 человек, сообщил корреспонденту РИА Новости консульский работник. В очереди, по оценкам наблюдателей, находятся около 300-400 человек, она с трех сторон огибает весь комплекс российского дипведомства и прилегающего офиса "Аэрофлота". Многие граждане РФ пришли со своими детьми. "Все пока проходит штатно, мы используем все наши возможности, чтобы не было больших пробок, весь наш дипломатический и технический состав мобилизован", - сказал журналистам посол Сергей Нечаев. По словам главы дипведомства, создаются максимально комфортные условия для мер безопасности. "Видим, что избиратели едут из самых отдаленных точек. Вы знаете, что у нас закрыты 4 консульства не по нашей инициативе. Теперь избиратели из этих округов перемещаются либо к нам, либо к генконсульству в Бонне", - добавил посол. По его данным, в Бонне также все проходит в штатном режиме. Очереди там большие, но избиратели, по словам Нечаева, относятся с пониманием к принимаемым мерам безопасности.

берлин (город)

россия

бонн

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очередь из желающих проголосовать в Берлине Перед российским посольством в Берлине на много сотен метров выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах президента РФ. Очередь с трёх сторон огибает весь комплекс российского дипведомства и офиса Аэрофлот 2024-03-17T15:22 true PT0M17S

Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T15:22 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, берлин (город), россия, бонн, сергей нечаев (дипломат), аэрофлот