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"Сошла с ума?" Заявление киноактрисы о России поразило французов - РИА Новости, 16.03.2024
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15:32 16.03.2024 (обновлено: 19:08 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/zayavlenie-1933501202.html
"Сошла с ума?" Заявление киноактрисы о России поразило французов
"Сошла с ума?" Заявление киноактрисы о России поразило французов - РИА Новости, 16.03.2024
"Сошла с ума?" Заявление киноактрисы о России поразило французов
Французы раскритиковали актрису Софи Марсо, которая поддержала предложение президента Пятой республики Эммануэля Макрона оказать Украине военную помощь, чтобы... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:32
2024-03-16T19:08
в мире
украина
россия
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эммануэль макрон
софи марсо
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Французы раскритиковали актрису Софи Марсо, которая поддержала предложение президента Пятой республики Эммануэля Макрона оказать Украине военную помощь, чтобы "не позволить России победить"."Франция, Польша и Германия объединяются, чтобы защитить Украину. &lt;…&gt; Наконец-то на исторических ошибках учатся, а не повторяют их", — написала Марсо в одной из социальных сетей, поприветствовав милитаристские инициативы Макрона.Подписчики резко отреагировали на пост, призвав ее не вмешиваться в большую политику."Ты актриса или депутат?" — спросил пользователь."Разочарована в вас", — написала другая участница дискуссии."Софи, либо твой аккаунт, либо твой мозг взломали пираты", — сыронизировали в комментариях."Она с ума сошла или что?" — возмутились в беседе."Позорный пост", — отметили в чате.В конце февраля президент Франции заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.В четверг Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. При этом также признал, что для ВСУ сложилась трудная ситуация на фронте, а контрнаступление прошло не так, как ожидалось.Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20240316/brigady-1933409896.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, софи марсо, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Софи Марсо, Вооруженные силы Украины, НАТО

"Сошла с ума?" Заявление киноактрисы о России поразило французов

© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкФранцузская актриса Софи Марсо
Французская актриса Софи Марсо - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Французская актриса Софи Марсо. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Французы раскритиковали актрису Софи Марсо, которая поддержала предложение президента Пятой республики Эммануэля Макрона оказать Украине военную помощь, чтобы "не позволить России победить".
«
"Франция, Польша и Германия объединяются, чтобы защитить Украину. <…> Наконец-то на исторических ошибках учатся, а не повторяют их", — написала Марсо в одной из социальных сетей, поприветствовав милитаристские инициативы Макрона.
Подписчики резко отреагировали на пост, призвав ее не вмешиваться в большую политику.
"Ты актриса или депутат?" — спросил пользователь.
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"Разочарована в вас", — написала другая участница дискуссии.
"Софи, либо твой аккаунт, либо твой мозг взломали пираты", — сыронизировали в комментариях.
"Она с ума сошла или что?" — возмутились в беседе.
"Позорный пост", — отметили в чате.
В конце февраля президент Франции заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
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В четверг Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция никогда не возьмет на себя инициативу в военных действиях на Украине. При этом также признал, что для ВСУ сложилась трудная ситуация на фронте, а контрнаступление прошло не так, как ожидалось.
Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
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