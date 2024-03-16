https://ria.ru/20240316/yavka-1933536511.html

Общая явка избирателей в Карелии превысила 41 процент

Общая явка избирателей в Карелии превысила 41 процент - РИА Новости, 16.03.2024

Общая явка избирателей в Карелии превысила 41 процент

Общая явка избирателей в Карелии на выборах президента РФ по данным на 15.00 мск субботы составила 41,49% с учетом избирателей, проголосовавших дистанционно,... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:58

2024-03-16T17:58

2024-03-16T17:58

выборы президента россии — 2024

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Общая явка избирателей в Карелии на выборах президента РФ по данным на 15.00 мск субботы составила 41,49% с учетом избирателей, проголосовавших дистанционно, сообщил республиканский избирком. "Общая явка (с учетом ДЭГ) - 41,49% от числа избирателей Карелии", - говорится в сообщении. По состоянию на 15.00 явка избирателей на УИК составила 37,3% от числа избирателей Карелии. Общее количество учтенных бюллетеней дистанционного электронного голосования - 37 567, что составляет 81,78% от общего количества участников. В Карелии открыты 459 постоянно действующих и пять временных участковых избирательных комиссий. На участках ведется видеонаблюдение, работают общественные наблюдатели и наблюдатели от политических партий и кандидатов. Общее количество заявленных наблюдателей – 1453. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/ukazaniya-1933526121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков