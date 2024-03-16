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Явка на выборах президента в Нижегородской области превысила 44 процента

Явка на выборах президента в Нижегородской области превысила 44 процента - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах президента в Нижегородской области превысила 44 процента

Явка избирателей к 15 часам во второй день выборов президента России в Нижегородской области составила 44,4%, сообщает областная избирательная комиссия в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:46

2024-03-16T17:46

2024-03-16T17:46

выборы президента россии — 2024

политика

нижегородская область

россия

саров

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Явка избирателей к 15 часам во второй день выборов президента России в Нижегородской области составила 44,4%, сообщает областная избирательная комиссия в телеграм-канале. "По состоянию на 15.00 16 марта явка избирателей в целом по Нижегородской области при голосовании на избирательных участках составила 44,4%, при участии в дистанционно электронном голосовании – 82,92%", - говорится в сообщении. Отмечается, что наибольшей активностью отличаются город Саров, где проголосовали 75,32% избирателей, Вадский муниципальный округ (68,08%) и Ардатовский муниципальный округ (66,84%). По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек. В дни голосования в регионе работает 2181 избирательный участок. На выборах президента РФ в Нижегородской области также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), включен 288 371 избиратель. Явка избирателей на выборах президента России 18 марта 2018 года, проводившихся один день, составила 65,98%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

нижегородская область

россия

саров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, нижегородская область, россия, саров, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф